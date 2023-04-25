Справа "Краян": ВАКС призначив Труханову заставу у 30 мільйонів

Высший антикоррупционный суд по делу "завода Краян" избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен.

Источник: сообщение ВАКС, ЦПК

Детали: ВАКС таким образом частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который просил арестовать Труханова с возможностью внесения залога. Денежные средства Труханов должен внести в течение 5 дней.

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Дословно: "В случае внесения залога на городского голову Одессы возлагаются процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию в суд;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля".

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Детали: Как указывает ОО "Центр противодействия коррупции" в 2018 году Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

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Во время последних заседаний суда прокурор САП отметил, что Голубов уже не является депутатом, а Труханов якобы поссорился с ним, то есть обстоятельства существенно изменились.

Также прокурор отметил, что Труханов допускал нарушения возложенных на него обязанностей, в частности, неоднократно пропускал судебные заседания и не всегда причины были уважительными.

В САП также указали, что Труханов несколько раз покидал Украину во время военного положения.

В то же время Труханов заявил, что "продолжается политическая охота на него как мэра города со стороны САП". Добавил, что он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

В среду суд планирует продолжить рассмотрение ходатайств по мерам пресечения другим обвиняемым, в частности заместителю мэра Павлу Вугельману.

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