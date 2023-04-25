Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа "Краян": ВАКС призначив Труханову заставу у 30 мільйонів

Александр ШумилинВторник, 25 апреля 2023, 19:57
Справа Краян: ВАКС призначив Труханову заставу у 30 мільйонів

Высший антикоррупционный суд по делу "завода Краян" избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен.

Источник: сообщение ВАКС, ЦПК

Детали: ВАКС таким образом частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который просил арестовать Труханова с возможностью внесения залога. Денежные средства Труханов должен внести в течение 5 дней.

Дословно: "В случае внесения залога на городского голову Одессы возлагаются процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию в суд;
  • не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
  • сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля".

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Детали: Как указывает ОО "Центр противодействия коррупции" в 2018 году Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Во время последних заседаний суда прокурор САП отметил, что Голубов уже не является депутатом, а Труханов якобы поссорился с ним, то есть обстоятельства существенно изменились.

ВИДЕО ДНЯ

Также прокурор отметил, что Труханов допускал нарушения возложенных на него обязанностей, в частности, неоднократно пропускал судебные заседания и не всегда причины были уважительными.

В САП также указали, что Труханов несколько раз покидал Украину во время военного положения.

В то же время Труханов заявил, что "продолжается политическая охота на него как мэра города со стороны САП". Добавил, что он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

В среду суд планирует продолжить рассмотрение ходатайств по мерам пресечения другим обвиняемым, в частности заместителю мэра Павлу Вугельману.

Предыстория:

  • Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение относительно процедуры покупки помещений завода "Краян". 
  • В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его вероятных сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили со 185 миллионов до 92 659 282 грн.

Темы: Труханов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине будут выть сирены: тестирование системы оповещения

фото, видеоВ Брянской области РФ подорвали пути: с рельсов сошел поезд с топливом

видеоВ Киеве с автомобиля на Северном мосту упал в воду железный гараж

Из-за обстрелов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в двух областях – Минэнерго

В ЮАР думают пригласить Путина на саммит через Zoom, чтобы не арестовывать – Sunday Times

Напоминает Сталина: ISW объяснил, почему Путин постоянно меняет военное руководство

Все новости...
Труханов
НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине
Труханова допрашивает НАБУ – СМИ
Одесский горсовет наконец-то согласился снести памятник Екатерине
Последние новости
12:53
В США 16-летний парень получил ожоги 75% тела из-за челленджа в TikTok
12:45
Медведев заявил, что Маск не справился с задачей, потому что Twitter прогнулся под украинцев
12:34
Театр Франко отменил участие в Театральной Олимпиаде в Будапеште из-за россиян в программе
12:06
На Киевщине будут выть сирены: тестирование системы оповещения
12:04
НБУ предлагает снизить ставки по микрокредитам: сейчас это 1500% годовых
11:57
фото, видеоВ Брянской области РФ подорвали пути: с рельсов сошел поезд с топливом
11:52
Французская прокуратура расследует коррупцию в российском подразделении Auchan
11:43
видеоВ Киеве с автомобиля на Северном мосту упал в воду железный гараж
11:43
Из-за обстрелов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в двух областях – Минэнерго
11:20
В парламенте Британии предложили идею "экономического Рамштайна" против Путина
Все новости...
Реклама: