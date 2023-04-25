Справа "Краян": ВАКС призначив Труханову заставу у 30 мільйонів
Высший антикоррупционный суд по делу "завода Краян" избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен.
Детали: ВАКС таким образом частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который просил арестовать Труханова с возможностью внесения залога. Денежные средства Труханов должен внести в течение 5 дней.
Дословно: "В случае внесения залога на городского голову Одессы возлагаются процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
- сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля".
Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы
Детали: Как указывает ОО "Центр противодействия коррупции" в 2018 году Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.
Во время последних заседаний суда прокурор САП отметил, что Голубов уже не является депутатом, а Труханов якобы поссорился с ним, то есть обстоятельства существенно изменились.
Также прокурор отметил, что Труханов допускал нарушения возложенных на него обязанностей, в частности, неоднократно пропускал судебные заседания и не всегда причины были уважительными.
В САП также указали, что Труханов несколько раз покидал Украину во время военного положения.
В то же время Труханов заявил, что "продолжается политическая охота на него как мэра города со стороны САП". Добавил, что он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.
В среду суд планирует продолжить рассмотрение ходатайств по мерам пресечения другим обвиняемым, в частности заместителю мэра Павлу Вугельману.
Предыстория:
- Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение относительно процедуры покупки помещений завода "Краян".
- В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его вероятных сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили со 185 миллионов до 92 659 282 грн.