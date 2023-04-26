Удар по Краеведческому музею в Купянске: 2 погибших, 4 госпитализированных

Удар по Краеведческому музею в Купянске, фото из Telegram Олега Синегубова

В результате ракетного удара россиян по Купянску 25 апреля погибли две женщины, 10 человек получили ранения, из них четверо были госпитализированы.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "По обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте".

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Детали: Всего за прошедшие сутки враг обстрелял не менее 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах Харьковской области.

В частности, под огнем российских военных находились Купянск, Уды, Ветеринарное, Огирцево, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты области.

Этому предшествовало: 25 апреля российские войска нанесли удар по зданию Краеведческого музея в Купянске на Харьковщине – сначала сообщалось об одном погибшем человеке, потом о двух.