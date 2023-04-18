У МЗС покликали президента Бразилії в Україну, щоб побачити агресію РФ на власні очі

У Міністерстві закордонних справ запросили президента Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни, після його скандальної заяви.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook

До цього президент Бразилії заявив, що війна нібито викликана "рішеннями, прийнятими двома країнами", а також звинуватив як Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського у відсутності ініціатив для припинення війни.

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Пряма мова: "Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями gрезидента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни.

Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни.

Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі формули миру, запропонованої президентом Зеленським".

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Деталі: У МЗС наголосили, що Україну "не потрібно ні в чому переконувати", адже війна ведеться на українській території.

Ніколенко також підтвердив запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Що цьому передувало: