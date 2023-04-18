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У МЗС покликали президента Бразилії в Україну, щоб побачити агресію РФ на власні очі

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 квітня 2023, 11:47
У МЗС покликали президента Бразилії в Україну, щоб побачити агресію РФ на власні очі
ЛУЇС ІНАСІО ЛУЛА ДА СІЛВА, ФОТО GETTY IMAGES

У Міністерстві закордонних справ запросили президента Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни, після його скандальної заяви.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook

До цього президент Бразилії заявив, що війна нібито викликана "рішеннями, прийнятими двома країнами", а також звинуватив як Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського у відсутності ініціатив для припинення війни.

Пряма мова: "Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями gрезидента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. 

Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни. 

Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі формули миру, запропонованої президентом Зеленським".

Деталі: У МЗС наголосили, що Україну "не потрібно ні в чому переконувати", адже війна ведеться на українській території. 

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Ніколенко також підтвердив запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Що цьому передувало: 

  • Луїса Інасіу Лулу да Сілву неодноразово звинувачували у надмірній дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він зробив цю заяву на тлі візиту очільника російського МЗС Сергія Лаврова до Бразилії.
  • У понеділок Білий дім різко розкритикував Бразилію після заяви президента. 
  • До цього, на початку квітня, Сілва пропонував Україні відмовитися від Криму, що припинити війну. МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.

Теми: БразиліявійнаМЗСпрезидент
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