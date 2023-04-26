Зеленський про розмову з Сі: говорили про справедливий і сталий мир для України
Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорив можливу взаємодію, яка б допомогла встановити справедливий і сталий мир для України.
Джерело: повідомлення Офісу президента
Пряма мова Зеленського: "Під час годинного спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України.
Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН.
Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року".
Деталі: Також Зеленський розповів, що під час розмови лідери обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства, оскільки до повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один.
Що цьому передувало:
- Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
- Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).