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Зеленський про розмову з Сі: говорили про справедливий і сталий мир для України

Олександр ШумілінСереда, 26 квітня 2023, 18:25
Зеленський про розмову з Сі: говорили про справедливий і сталий мир для України
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорив можливу взаємодію, яка б  допомогла встановити справедливий і сталий мир для України.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Під час годинного спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України.

Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН.

Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року".

Деталі: Також Зеленський розповів, що під час розмови лідери обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства, оскільки до повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

  • Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).

Теми: ЗеленськийСі ЦзіньпінКитай
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