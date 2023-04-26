Зеленский о разговоре с Си: говорили о справедливом и устойчивом мире для Украины
Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил возможное взаимодействие, которое бы помогло установить справедливый и устойчивый мир для Украины.
Источник: сообщение Офиса президента
Прямая речь Зеленского: "Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Особое внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины.
Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН.
Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года".
Детали: Также Зеленский рассказал, что во время разговора лидеры обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства, поскольку до полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один.
Что этому предшествовало:
- Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
- Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).