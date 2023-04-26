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Зеленский о разговоре с Си: говорили о справедливом и устойчивом мире для Украины

Александр ШумилинСреда, 26 апреля 2023, 18:25
Зеленский о разговоре с Си: говорили о справедливом и устойчивом мире для Украины
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил возможное взаимодействие, которое бы помогло установить справедливый и устойчивый мир для Украины.

Источник: сообщение Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Особое внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины.

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Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН.

Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года".

Детали: Также Зеленский рассказал, что во время разговора лидеры обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства, поскольку до полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один.

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Что этому предшествовало:

  • Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).

Темы: ЗеленскийСи ЦзиньпинКитай
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