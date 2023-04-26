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Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона

Ірина БалачукСереда, 26 квітня 2023, 18:32
Справа Краяна: заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона
Павло Вугельман. Фото з Facebook

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід заступнику мера Одеси Геннадія Труханова Павлу Вугельману на заставу у 5 мільйонів гривень у справі про заволодіння 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу "Краян".

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно САП: "26 квітня за клопотанням прокурора САП колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід заступнику міського голови Одеси, ще одному обвинуваченому у справі Одеського "Краяну". Суд частково задовольнив клопотання та застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5,368 млн грн".

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Деталі: САП не називає імені обвинуваченого, але, за даними ЦПК, йдеться про Павла Вугельмана.

У разі внесення застави Вугельман зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до суду;
  • не виїжджати за межі території України без дозволу суду;
  • повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Вказані зобов’язання діють до 27 червня включно.

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У САП додали, що розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу ще одному обвинуваченому заплановано на 15:00 27 квітня.

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Передісторія:

  • 25 квітня Вищий антикорупційний суд у справі "заводу Краян" обрав меру Одеси Геннадію Труханову міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень.
  • Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".  
  • У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.

Теми: ТрухановАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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