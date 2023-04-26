Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід заступнику мера Одеси Геннадія Труханова Павлу Вугельману на заставу у 5 мільйонів гривень у справі про заволодіння 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу "Краян".
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram, Центр протидії корупції у Telegram
Дослівно САП: "26 квітня за клопотанням прокурора САП колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід заступнику міського голови Одеси, ще одному обвинуваченому у справі Одеського "Краяну". Суд частково задовольнив клопотання та застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5,368 млн грн".
Деталі: САП не називає імені обвинуваченого, але, за даними ЦПК, йдеться про Павла Вугельмана.
У разі внесення застави Вугельман зобов’язаний:
- прибувати за кожною вимогою до суду;
- не виїжджати за межі території України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.
Вказані зобов’язання діють до 27 червня включно.
У САП додали, що розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу ще одному обвинуваченому заплановано на 15:00 27 квітня.
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Передісторія:
- 25 квітня Вищий антикорупційний суд у справі "заводу Краян" обрав меру Одеси Геннадію Труханову міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень.
- Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".
- У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.