Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід заступнику мера Одеси Геннадія Труханова Павлу Вугельману на заставу у 5 мільйонів гривень у справі про заволодіння 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу "Краян".

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно САП: "26 квітня за клопотанням прокурора САП колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід заступнику міського голови Одеси, ще одному обвинуваченому у справі Одеського "Краяну". Суд частково задовольнив клопотання та застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5,368 млн грн".

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Деталі: САП не називає імені обвинуваченого, але, за даними ЦПК, йдеться про Павла Вугельмана.

У разі внесення застави Вугельман зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до суду;

не виїжджати за межі території України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Вказані зобов’язання діють до 27 червня включно.

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У САП додали, що розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу ще одному обвинуваченому заплановано на 15:00 27 квітня.

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Передісторія: