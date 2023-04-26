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Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона

Ирина БалачукСреда, 26 апреля 2023, 18:32
Дело Краяна: заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Павел Вугельман. Фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения заместителю мэра Одессы Геннадия Труханова Павлу Вугельману на залог в 5 миллионов гривен в деле о завладении 92 млн грн при покупке здания завода "Краян".

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно САП: "26 апреля по ходатайству прокурора САП коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения заместителю городского головы Одессы, еще одному обвиняемому по делу Одесского "Краяна". Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к лицу меру пресечения в виде залога в размере 5,368 млн грн".

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Детали: САП не называет имени обвиняемого, но, по данным ЦПК, речь идет о Павле Вугельмане.

В случае внесения залога Вугельман обязан:

  • прибывать по каждому требованию в суд;
  • не выезжать за пределы территории Украины без разрешения суда;
  • сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Указанные обязательства действуют до 27 июня включительно.

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В САП добавили, что рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения еще одному обвиняемому запланировано на 15:00 27 апреля.

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Предыстория:

  • 25 апреля Высший антикоррупционный суд по делу "завода Краян" избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен.
  • Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение относительно процедуры покупки помещений завода "Краян". 
  • В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его вероятных сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили со 185 миллионов до 92 659 282 грн.

Темы: ТрухановАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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