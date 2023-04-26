Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения заместителю мэра Одессы Геннадия Труханова Павлу Вугельману на залог в 5 миллионов гривен в деле о завладении 92 млн грн при покупке здания завода "Краян".
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, Центр противодействия коррупции в Telegram
Дословно САП: "26 апреля по ходатайству прокурора САП коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения заместителю городского головы Одессы, еще одному обвиняемому по делу Одесского "Краяна". Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к лицу меру пресечения в виде залога в размере 5,368 млн грн".
Детали: САП не называет имени обвиняемого, но, по данным ЦПК, речь идет о Павле Вугельмане.
В случае внесения залога Вугельман обязан:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- не выезжать за пределы территории Украины без разрешения суда;
- сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Указанные обязательства действуют до 27 июня включительно.
В САП добавили, что рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения еще одному обвиняемому запланировано на 15:00 27 апреля.
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Предыстория:
- 25 апреля Высший антикоррупционный суд по делу "завода Краян" избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен.
- Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение относительно процедуры покупки помещений завода "Краян".
- В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его вероятных сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили со 185 миллионов до 92 659 282 грн.