Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения заместителю мэра Одессы Геннадия Труханова Павлу Вугельману на залог в 5 миллионов гривен в деле о завладении 92 млн грн при покупке здания завода "Краян".

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно САП: "26 апреля по ходатайству прокурора САП коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения заместителю городского головы Одессы, еще одному обвиняемому по делу Одесского "Краяна". Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к лицу меру пресечения в виде залога в размере 5,368 млн грн".

Детали: САП не называет имени обвиняемого, но, по данным ЦПК, речь идет о Павле Вугельмане.

В случае внесения залога Вугельман обязан:

прибывать по каждому требованию в суд;

не выезжать за пределы территории Украины без разрешения суда;

сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Указанные обязательства действуют до 27 июня включительно.

В САП добавили, что рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения еще одному обвиняемому запланировано на 15:00 27 апреля.

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