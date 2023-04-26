Оккупанты в Крыму обустраивают укрытия на случай "угроз" – Сопротивление

Во временно оккупированном Крыму россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз".

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В частности, по данным Сопротивления, соответствующие работы проводили в Алупке.

Также с жителями отдельных домов проводили "разъяснительную работу" относительно действий на случай "экстренной ситуации", а также говорили об обнаружении в небе беспилотников.

В ЦНС считают, что это все свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. Соответственно из-за этого растут панические настроения на полуострове.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что в Крыму захватчики усиливают меры по выявлению членов украинского подполья. В частности, оккупанты проводят обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности".

24 апреля российские оккупационные власти сообщили, что на Черноморский флот РФ в Крыму была осуществлена атака тремя безэкипажными быстроходными катерами.

Издание морского флота Великобритании Naval News сообщало, что вход в бухту во временно оккупированном Севастополе, куда смогли прорваться надводные беспилотники, защищен рядом физических барьеров и находится под наблюдением катеров, вертолетов и боевых дельфинов.