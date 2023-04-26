Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в Крыму обустраивают укрытия на случай "угроз" – Сопротивление

Ирина БалачукСреда, 26 апреля 2023, 20:08
Оккупанты в Крыму обустраивают укрытия на случай угроз – Сопротивление
Скриншот из google.maps

Во временно оккупированном Крыму россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз".

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В частности, по данным Сопротивления, соответствующие работы проводили в Алупке.

Реклама:

Также с жителями отдельных домов проводили "разъяснительную работу" относительно действий на случай "экстренной ситуации", а также говорили об обнаружении в небе беспилотников.

В ЦНС считают, что это все свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. Соответственно из-за этого растут панические настроения на полуострове.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что в Крыму захватчики усиливают меры по выявлению членов украинского подполья. В частности, оккупанты проводят обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности".
  • 24 апреля российские оккупационные власти сообщили, что на Черноморский флот РФ в Крыму была осуществлена атака тремя безэкипажными быстроходными катерами.
  • Издание морского флота Великобритании Naval News сообщало, что вход в бухту во временно оккупированном Севастополе, куда смогли прорваться надводные беспилотники, защищен рядом физических барьеров и находится под наблюдением катеров, вертолетов и боевых дельфинов.

Темы: Крымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Крым
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: