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Оккупанты в Крыму обустраивают укрытия на случай "угроз" – Сопротивление

Ирина БалачукСреда, 26 апреля 2023, 20:08
Оккупанты в Крыму обустраивают укрытия на случай угроз – Сопротивление
Скриншот из google.maps

Во временно оккупированном Крыму россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз".

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В частности, по данным Сопротивления, соответствующие работы проводили в Алупке.

Также с жителями отдельных домов проводили "разъяснительную работу" относительно действий на случай "экстренной ситуации", а также говорили об обнаружении в небе беспилотников.

В ЦНС считают, что это все свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. Соответственно из-за этого растут панические настроения на полуострове.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в Крыму захватчики усиливают меры по выявлению членов украинского подполья. В частности, оккупанты проводят обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности".
  • 24 апреля российские оккупационные власти сообщили, что на Черноморский флот РФ в Крыму была осуществлена атака тремя безэкипажными быстроходными катерами.
  • Издание морского флота Великобритании Naval News сообщало, что вход в бухту во временно оккупированном Севастополе, куда смогли прорваться надводные беспилотники, защищен рядом физических барьеров и находится под наблюдением катеров, вертолетов и боевых дельфинов.

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Темы: Крымоккупация
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