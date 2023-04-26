Оккупанты в Крыму обустраивают укрытия на случай "угроз" – Сопротивление

Во временно оккупированном Крыму россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай "угроз".

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В частности, по данным Сопротивления, соответствующие работы проводили в Алупке.

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Также с жителями отдельных домов проводили "разъяснительную работу" относительно действий на случай "экстренной ситуации", а также говорили об обнаружении в небе беспилотников.

В ЦНС считают, что это все свидетельствует о подготовке врага к вероятному контрнаступлению. Соответственно из-за этого растут панические настроения на полуострове.

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