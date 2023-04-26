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Сі розповів Зеленському про "пункти" і "кроки", які слід узгодити, щоб закінчити війну

Олександр ШумілінСереда, 26 квітня 2023, 20:12
Сі розповів Зеленському про пункти і кроки, які слід узгодити, щоб закінчити війну
Фото: РИА Новости

Голова Китаю Сі Цзіньпін під час розмови із президентом Володимиром Зеленським розповів про своє бачення тих кроків, які слід зробити, щоб закінчити війну в України.

Джерело: Китайське урядове агентство Хіnhua

Дослівно: "Сі пояснив свою пропозицію з чотирьох пунктів (щодо мирного врегулювання – ред.), чотирьох необхідних кроків, які міжнародне співтовариство має зробити разом, і трьох спостережень (щодо перебігу війни – ред.). Крім того, голова КНР додав, що Китай оприлюднив свою позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні".

"Китай направить спеціального представника китайського уряду у справах Євразії, який відвідає Україну та інші країни для проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи.

Сі зазначив, що двосторонні відносини (України і Китаю – ред.) пройшли через 31 рік розвитку і досягли рівня стратегічного партнерства, що стимулювало відповідний розвиток і пожвавлення двох країн".

"Китай не створював українську кризу і не є стороною кризи, заявив Сі, додавши, що як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, не буде підливати масла у вогонь і тим більше не буде використовувати ситуацію в особистих цілях".

Деталі: Сі також зазначив, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою двосторонніх відносин. Він ще раз наголосив, що в ядерному питанні всі відповідні сторони "повинні зберігати спокій і проявляти стриманість". Голова Китаю також повідомив, що продовжить направляти Україні гуманітарну допомогу.

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У тексті державного мовника кілька разів зазначається, що Сі говорив про "кризу в Україні", яка, зокрема, має значний вплив на міжнародний ландшафт.

Дослівно: "У питанні української кризи Китай завжди стоїть на боці миру, і його основна позиція полягає в тому, щоб сприяти мирним переговорам, сказав він (Сі – ред.)".

Передісторія:

  • Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).

Теми: КитайЗеленський
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