Сі розповів Зеленському про "пункти" і "кроки", які слід узгодити, щоб закінчити війну
Голова Китаю Сі Цзіньпін під час розмови із президентом Володимиром Зеленським розповів про своє бачення тих кроків, які слід зробити, щоб закінчити війну в України.
Джерело: Китайське урядове агентство Хіnhua
Дослівно: "Сі пояснив свою пропозицію з чотирьох пунктів (щодо мирного врегулювання – ред.), чотирьох необхідних кроків, які міжнародне співтовариство має зробити разом, і трьох спостережень (щодо перебігу війни – ред.). Крім того, голова КНР додав, що Китай оприлюднив свою позицію щодо політичного врегулювання кризи в Україні".
"Китай направить спеціального представника китайського уряду у справах Євразії, який відвідає Україну та інші країни для проведення поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи.
Сі зазначив, що двосторонні відносини (України і Китаю – ред.) пройшли через 31 рік розвитку і досягли рівня стратегічного партнерства, що стимулювало відповідний розвиток і пожвавлення двох країн".
"Китай не створював українську кризу і не є стороною кризи, заявив Сі, додавши, що як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, не буде підливати масла у вогонь і тим більше не буде використовувати ситуацію в особистих цілях".
Деталі: Сі також зазначив, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою двосторонніх відносин. Він ще раз наголосив, що в ядерному питанні всі відповідні сторони "повинні зберігати спокій і проявляти стриманість". Голова Китаю також повідомив, що продовжить направляти Україні гуманітарну допомогу.
У тексті державного мовника кілька разів зазначається, що Сі говорив про "кризу в Україні", яка, зокрема, має значний вплив на міжнародний ландшафт.
Дослівно: "У питанні української кризи Китай завжди стоїть на боці миру, і його основна позиція полягає в тому, щоб сприяти мирним переговорам, сказав він (Сі – ред.)".
Передісторія:
- Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
- Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).