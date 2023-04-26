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Си рассказал Зеленскому о "пунктах" и "шагах", которые следует согласовать, чтобы закончить войну

Александр ШумилинСреда, 26 апреля 2023, 20:12
Си рассказал Зеленскому о пунктах и шагах, которые следует согласовать, чтобы закончить войну
Фото: РИА Новости

Председатель Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Владимиром Зеленским рассказал о своем видении тех шагов, которые следует сделать, чтобы закончить войну в Украине.

Источник: Китайское правительственное агентство Синхуа

Дословно: "Си объяснил свое предложение из четырех пунктов (по мирному урегулированию - ред.), четырех необходимых шагов, которые международное сообщество должно сделать вместе, и трех наблюдений (относительно хода войны - ред.). Кроме того, председатель КНР добавил, что Китай обнародовал свою позицию относительно политического урегулирования кризиса в Украине".

"Китай направит специального представителя китайского правительства по делам Евразии, который посетит Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса.

Си отметил, что двусторонние отношения (Украины и Китая - ред.) прошли через 31 год развития и достигли уровня стратегического партнерства, что стимулировало соответствующее развитие и оживление двух стран".

"Китай не создавал украинский кризис и не является стороной кризиса, заявил Си, добавив, что как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная великая страна, Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию в личных целях".

Детали: Си также отметил, что взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является политической основой двусторонних отношений. Он еще раз подчеркнул, что в ядерном вопросе все соответствующие стороны "должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность". Глава Китая также сообщил, что продолжит направлять Украине гуманитарную помощь.

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В тексте государственного вещателя несколько раз отмечается, что Си говорил о "кризисе в Украине", который, в частности, имеет значительное влияние на международный ландшафт.

Дословно: "В вопросе украинского кризиса Китай всегда стоит на стороне мира, и его основная позиция заключается в том, чтобы способствовать мирным переговорам, сказал он (Си - ред.)".

Предыстория:

  • Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).

Темы: КитайЗеленский
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