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За роки окупації Криму від утисків росіян постраждали вже близько 30 членів Меджлісу

"Українська правда"Середа, 26 квітня 2023, 21:48
За роки окупації Криму від утисків росіян постраждали вже близько 30 членів Меджлісу
КримSOS

За роки окупації Криму Росієї близько 30 членів Меджлісу кримськотатарського народу зазнали утисків з боку Росії.

Джерело: КримSOS

Деталі: 26 квітня виповнюється 7 років із моменту протиправної заборони російською окупаційною адміністрацією в Криму Меджлісу кримськотатарського народу та визнання його екстремістською організацією.

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Аналітик організації Євгеній Ярошенко розповів, що з початку окупації представники Меджлісу "переслідувалися окупаційною владою, ставали фігурантами політично вмотивованих адміністративних та кримінальних справ, а також жертвами насильницьких зникнень".

Серед найвідоміших жертв політично вмотивованих переслідувань у Криму членами Меджлісу є чи були: Наріман Джелял, Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров, Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв.

Меджліс кримськотатарського народу — представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Складається з 33 членів.

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  • У квітні правозахисні організації закликали світ завадити депортації на територію РФ незаконно засуджених кримських татар.

Теми: кримські татариРосія
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