За годы оккупации Крыма от притеснений россиян пострадали уже около 30 членов Меджлиса
За годы оккупации Крыма Россией около 30 членов Меджлиса крымскотатарского народа подверглись притеснениям со стороны России.
Источник: КрымЅОЅ
Детали: 26 апреля исполняется 7 лет с момента противоправного запрета российской оккупационной администрацией в Крыму Меджлиса крымскотатарского народа и признания его экстремистской организацией.
Аналитик организации Евгений Ярошенко рассказал, что с начала оккупации представители Меджлиса "преследовались оккупационными властями, становились фигурантами политически мотивированных административных и уголовных дел, а также жертвами насильственных исчезновений".
Среди самых известных жертв политически мотивированных преследований в Крыму членами Меджлиса являются или были: Нариман Джелял, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев.
Меджлис крымскотатарского народа - представительный орган крымских татар, подобный парламенту. Состоит из 33 членов.
Предыстория:
- В апреле правозащитные организации призвали мир помешать депортации на территорию РФ незаконно осужденных крымских татар.