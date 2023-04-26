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За годы оккупации Крыма от притеснений россиян пострадали уже около 30 членов Меджлиса

"Украинская правда"Среда, 26 апреля 2023, 21:48
За годы оккупации Крыма от притеснений россиян пострадали уже около 30 членов Меджлиса
КримSOS

За годы оккупации Крыма Россией около 30 членов Меджлиса крымскотатарского народа подверглись притеснениям со стороны России.

Источник: КрымЅОЅ

Детали: 26 апреля исполняется 7 лет с момента противоправного запрета российской оккупационной администрацией в Крыму Меджлиса крымскотатарского народа и признания его экстремистской организацией.

Аналитик организации Евгений Ярошенко рассказал, что с начала оккупации представители Меджлиса "преследовались оккупационными властями, становились фигурантами политически мотивированных административных и уголовных дел, а также жертвами насильственных исчезновений".

Среди самых известных жертв политически мотивированных преследований в Крыму членами Меджлиса являются или были: Нариман Джелял, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев.

Меджлис крымскотатарского народа - представительный орган крымских татар, подобный парламенту. Состоит из 33 членов.

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  • В апреле правозащитные организации призвали мир помешать депортации на территорию РФ незаконно осужденных крымских татар.

Темы: крымские татарыРосcия
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