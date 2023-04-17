У Тернополі УПЦ МП заборонили користуватися Кафедральним собором

Депутати Тернопільської міської ради одностайно вирішили позбавити Тернопільську єпархію проросійської Української православної церкви права користування земельною ділянкою, на якій розташовано Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії.

Джерело: офіційний сайт Тернопільської міської ради

Деталі: 17 квітня на позачерговому 24 засіданні сесії Тернопільської міськради депутати одноголосно підтримали та прийняли рішення "Про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вул. Євгена Коновальця, 1".

На цій земельній ділянці розташований Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії УПЦ МП.

Згідно з рішенням, управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви (код ЄДРПОУ 14052348) припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484 га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця 1 у Тернополі.

Пряма мова міського голови Сергія Надала: "Враховуючи суспільний резонанс та вимоги тернополян, ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій "Свобода" та "Порядок. Відповідальність. Справедливість", у якому вони ініціювали прийняття рішення позбавлення землі церкви, яка сьогодні керується москвою. Таке ж звернення надійшло і від фракції "Європейська солідарність".

На підставі звернень відбулося засідання погоджувальної ради, де були запрошені керівники фракцій і депутатських груп Тернопільської міської ради.

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Під час обговорення прийняли однозначне рішення про необхідність скликати позачергову сесію і приймати рішення про позбавлення права користування земельною ділянкою".

Деталі: Мер наголосив, що усі присутні депутати одноголосно проголосували та підтримали рішення.

Також рішення отримало відповідні висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології, додав Надал.

Цьому передувало: Обласні ради Рівненщини й Волині вирішили заборонити на території своїх областей діяльність УПЦ МП, аналогічну заборону ще торік запровадила міськрада Львова.

На початку квітня, після інциденту з побиттям військового, міськрада Хмельницького вирішила припинити користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади, а жителі Хмельницького проголосували за перехід церкви Казанської ікони Божої матері УПЦ МП до ПЦУ (Православної церкви України).