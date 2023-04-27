У Мелітополі ще один підірваний колаборант, подію прокоментували партизани – ЗМІ

Другим постраждалим під час ранкового вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі виявився колаборант-поліцейський Юрій Акімов.

Джерело: Telegram-канал "РИА Мелитополь"

Деталі: Повідомляється, що Акімов отримав дуже серйозні поранення нижніх кінцівок.

Також канал опублікував відео нібито мелітопольського партизана, який розповів про ранкову ліквідацію колаборанта і попередив, що на інших зрадників чекає така ж доля.

На відео зображений чоловік, який сидить у якійсь будівлі. Його обличчя заблюрене, голос змінений, у руках він тримає пістолет.

Пряма мова чоловіка на відео: "Доброго ранку, шановні жителі Мелітополя. Вибачте за гучний звук зранку – ми прибирали сміття, а саме ліквідовували Іуду Олександра Міщенка. Вкотре попереджаємо всіх зрадників України, які не мають моральних орієнтирів: Хлопчики, у вас як у фільмі жахів пункт призначення тільки один – це морг. Далі буде. Слава Україні".

ЗМІ показали відео нібито партизана з Мелітополя: Хлопчики-зрадники, у вас пункт призначення – морг. Відео з Telegram-каналу "РИА Мелитополь" pic.twitter.com/mTw0R2780f ВІДЕО ДНЯ April 27, 2023

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