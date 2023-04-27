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В Мелитополе еще один подорванный коллаборант, событие прокомментировали партизаны – СМИ

Ирина БалачукЧетверг, 27 апреля 2023, 12:48
В Мелитополе еще один подорванный коллаборант, событие прокомментировали партизаны – СМИ
Коллаборант Акимов. Фото РИА Мелитополь

Вторым пострадавшим во время утреннего взрыва во временно оккупированном Мелитополе оказался колаборант-полицейский Юрий Акимов.

Источник: Telegram-канал "РИА Мелитополь"

Детали: Сообщается, что Акимов получил очень серьезные ранения нижних конечностей.

Также канал опубликовал видео якобы мелитопольского партизана, который рассказал об утренней ликвидации коллаборанта и предупредил, что других предателей ждет такая же участь.

На видео запечатлен мужчина, который сидит в каком-то здании. Его лицо заблюрено, голос изменен, в руках он держит пистолет.

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Прямая речь мужчины на видео: "Доброе утро, уважаемые жители Мелитополя. Извините за громкий звук утром – мы убирали мусор, а именно ликвидировали Иуду Александра Мищенко. В очередной раз предупреждаем всех предателей Украины, у которых нет моральных ориентиров: Мальчики, у вас как в фильме ужасов пункт назначения только один – это морг. Дали буде. Слава Украини".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на рассвете 27 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел одиночный взрыв.
  • Позже стало известно, что в результате утреннего взрыва погиб коллаборант, который работал в правоохранительных органах, Александр Мищенко.

Темы: Мелитопольвзрывколлаборационизм
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