В Мелитополе еще один подорванный коллаборант, событие прокомментировали партизаны – СМИ

Вторым пострадавшим во время утреннего взрыва во временно оккупированном Мелитополе оказался колаборант-полицейский Юрий Акимов.

Источник: Telegram-канал "РИА Мелитополь"



Детали: Сообщается, что Акимов получил очень серьезные ранения нижних конечностей.



Также канал опубликовал видео якобы мелитопольского партизана, который рассказал об утренней ликвидации коллаборанта и предупредил, что других предателей ждет такая же участь.

На видео запечатлен мужчина, который сидит в каком-то здании. Его лицо заблюрено, голос изменен, в руках он держит пистолет.

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Прямая речь мужчины на видео: "Доброе утро, уважаемые жители Мелитополя. Извините за громкий звук утром – мы убирали мусор, а именно ликвидировали Иуду Александра Мищенко. В очередной раз предупреждаем всех предателей Украины, у которых нет моральных ориентиров: Мальчики, у вас как в фильме ужасов пункт назначения только один – это морг. Дали буде. Слава Украини".

ЗМІ показали відео нібито партизана з Мелітополя: Хлопчики-зрадники, у вас пункт призначення – морг. Відео з Telegram-каналу "РИА Мелитополь" pic.twitter.com/mTw0R2780f — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 27, 2023

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