У Кремлі відреагували на розмову Зеленського та Сі

У Кремлі прокоментували телефонну розмову президента Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном у середу.

Джерело: російський Інтерфакс і РБК із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова на брифінгу

Пряма мова: "Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні і власне досягнення Росією поставлених цілей. Що стосується спілкування, це суверенна справа цих країн і питання їхнього двостороннього діалогу".

Деталі: На запитання, чи обговорювали Володимир Путін і Сі Цзіньпін питання повернення кордонів України 1991 року під час останнього візиту Сі до Москви, Пєсков відповів: "Про це не йшлося".

Зеленський після розмови з Сі Цзіньпіном наголосив, що не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів, Україна має повернути свої території в кордонах 1991 року.

Крім того, Пєскова запитали, чи відомо йому про "спільні точки дотику", які, за словами Зеленського, були знайдені після розмови з Сі.

Він відповів, що "відомо", оскільки цю інформацію "неодноразово викладали і Зеленський, і китайські партнери, публічно озвучували всі основні параметри цих планів".

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Пєсков додав, що нових контактів між Путіним і Сі поки не планується.

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