У Кремлі відреагували на розмову Зеленського та Сі
У Кремлі прокоментували телефонну розмову президента Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном у середу.
Джерело: російський Інтерфакс і РБК із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова на брифінгу
Пряма мова: "Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні і власне досягнення Росією поставлених цілей. Що стосується спілкування, це суверенна справа цих країн і питання їхнього двостороннього діалогу".
Деталі: На запитання, чи обговорювали Володимир Путін і Сі Цзіньпін питання повернення кордонів України 1991 року під час останнього візиту Сі до Москви, Пєсков відповів: "Про це не йшлося".
Зеленський після розмови з Сі Цзіньпіном наголосив, що не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів, Україна має повернути свої території в кордонах 1991 року.
Крім того, Пєскова запитали, чи відомо йому про "спільні точки дотику", які, за словами Зеленського, були знайдені після розмови з Сі.
Він відповів, що "відомо", оскільки цю інформацію "неодноразово викладали і Зеленський, і китайські партнери, публічно озвучували всі основні параметри цих планів".
Пєсков додав, що нових контактів між Путіним і Сі поки не планується.
Передісторія:
- Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
- Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).