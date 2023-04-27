Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі відреагували на розмову Зеленського та Сі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 13:02
У Кремлі відреагували на розмову Зеленського та Сі
Дмитро Пєсков, ФОТО: РИА НОВОСТИ

У Кремлі прокоментували телефонну розмову президента Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном у середу.

Джерело: російський Інтерфакс і РБК із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова на брифінгу 

Пряма мова: "Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні і власне досягнення Росією поставлених цілей. Що стосується спілкування, це суверенна справа цих країн і питання їхнього двостороннього діалогу". 

Деталі: На запитання, чи обговорювали Володимир Путін і Сі Цзіньпін питання повернення кордонів України 1991 року під час останнього візиту Сі до Москви, Пєсков відповів: "Про це не йшлося". 

Зеленський після розмови з Сі Цзіньпіном наголосив, що не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів, Україна має повернути свої території в кордонах 1991 року.

Крім того, Пєскова запитали, чи відомо йому про "спільні точки дотику", які, за словами Зеленського, були знайдені після розмови з Сі. 

Він відповів, що "відомо", оскільки цю інформацію "неодноразово викладали і Зеленський, і китайські партнери, публічно озвучували всі основні параметри цих планів".

ВІДЕО ДНЯ

Пєсков додав, що нових контактів між Путіним і Сі поки не планується. 

Передісторія: 

  • Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).

Теми: РосіяСі ЦзіньпінЗеленськийдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
Росія
В МЗС РФ згадали діда Зеленського і пофантазували про його діалог з онуком
У Херсоні загинув український фіксер La Repubblica Богдан Бітік – ЗМІ
Росія перестала публікувати дані про видобуток нафти
Останні новини
22:18
Поведінка ворога та снаряди: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
Усі новини...
Реклама: