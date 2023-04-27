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В Кремле прокомментировали разговор Зеленского и Си

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 13:02
В Кремле прокомментировали разговор Зеленского и Си
Дмитрий Песков, ФОТО: РИА НОВОСТИ

В Кремле прокомментировали недавний разговор президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином. 

Источник: российский Интерфакс и РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге 

Прямая речь: "Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине и собственно достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога". 

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Детали: На вопрос, обсуждали ли Владимир Путин и Си Цзиньпин вопрос возвращения границ Украины 1991 года во время последнего визита Си  в Москву, Песков ответил: "Об этом речи не шло". 

Зеленский после разговора с Си Цзиньпином подчеркнул, что не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, Украина вернуть свои территории в границах 1991 года.

Кроме того, Пескова спросили, известно ли ему об "общих точках соприкосновения", которые, по словам Зеленсокго, были найдены после разговора с Си. 

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Он ответил, что "известно", так как эта информация "неоднократно излагалась и Зеленским, и китайскими партнерами, публично озвучивались все основные параметры этих планов".

Песков добавил, что новые контакты между Путина и Си пока не планируется.  

Предыстория: 

  • Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).

Темы: РосcияСи ЦзиньпинЗеленскийдипломатические отношения
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