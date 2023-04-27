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В уряді заявили, що журналіста La Repubblica поранили, бо він проігнорував застереження військових

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 квітня 2023, 17:19
В уряді заявили, що журналіста La Repubblica поранили, бо він проігнорував застереження військових
Коррадо Зуніно, фото: La Repubblica

Журналіст італійського видання La Repubblica Коррад Зуніно, якого поранили на Херсонщині під час виконання журналістських обов’язків, проігнорував застереження українських військових.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики

Дослівно: Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. А вже на місці проігнорував завчасні попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!".   

Деталі: Повідомляється, що Зуніно та його помічник – український журналіст Богдан Бітік стали жертвами засідки, найімовірніше, російських снайперів.

Також стверджується, що Зуніно порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій, оскільки він, як керівник, був зобов'язаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього.

Що було раніше:

  • 26 квітня повідомлялося, що кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно дістав поранення на в'їзді до Херсона після того, як автомобіль, в якому він їхав зі своїм фіксером, був обстріляний.
  • Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки у Херсоні загинув український фіксер італійської газети La Repubblica Богдан Бітік, який працював разом з кореспондентом газети Коррадо Зуніно.

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Теми: ЗМІХерсонська областьвійнаРосія
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