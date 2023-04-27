В уряді заявили, що журналіста La Repubblica поранили, бо він проігнорував застереження військових

Журналіст італійського видання La Repubblica Коррад Зуніно, якого поранили на Херсонщині під час виконання журналістських обов’язків, проігнорував застереження українських військових.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики

Дослівно: Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. А вже на місці проігнорував завчасні попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!".

Деталі: Повідомляється, що Зуніно та його помічник – український журналіст Богдан Бітік стали жертвами засідки, найімовірніше, російських снайперів.

Також стверджується, що Зуніно порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій, оскільки він, як керівник, був зобов'язаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього.

Що було раніше:

26 квітня повідомлялося, що кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно дістав поранення на в'їзді до Херсона після того, як автомобіль, в якому він їхав зі своїм фіксером, був обстріляний.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки у Херсоні загинув український фіксер італійської газети La Repubblica Богдан Бітік, який працював разом з кореспондентом газети Коррадо Зуніно.