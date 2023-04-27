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В правительстве заявили, что журналиста La Repubblica ранили, потому что он проигнорировал предостережения военных

Станислав ПогориловЧетверг, 27 апреля 2023, 17:19
В правительстве заявили, что журналиста La Repubblica ранили, потому что он проигнорировал предостережения военных
Коррадо Зунино, фото: La Repubblica

Журналист итальянского издания La Repubblica Коррад Зунино, которого ранили на Херсонщине во время выполнения журналистских обязанностей, проигнорировал предостережения украинских военных.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политикиСтратком

Дословно: Зунино не сообщил о своей работе в городе ответственным пресофицерам. А уже на месте проигнорировал заблаговременные предупреждения украинских военных об опасности и крики: "Danger, sir!".   

Детали: Сообщается, что Зунино и его помощник - украинский журналист Богдан Битик стали жертвами засады, скорее всего, российских снайперов.

Также утверждается, что Зунино нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий, поскольку он, как руководитель, был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него.

Что предшествовало:

  • 26 апреля сообщалось, что корреспондент итальянского издания La Repubblica Коррадо Зунино получил ранения на въезде в Херсон после того, как автомобиль, в котором он ехал со своим фиксером, был обстрелян.
  • Позднее стало известно, что в результате российской атаки в Херсоне погиб украинский фиксер итальянской газеты La Repubblica Богдан Битик, который работал вместе с корреспондентом газеты Коррадо Зунино.

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Темы: СМИХерсонская областьвойнаРосcия
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