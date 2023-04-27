В правительстве заявили, что журналиста La Repubblica ранили, потому что он проигнорировал предостережения военных

Журналист итальянского издания La Repubblica Коррад Зунино, которого ранили на Херсонщине во время выполнения журналистских обязанностей, проигнорировал предостережения украинских военных.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политикиСтратком

Дословно: Зунино не сообщил о своей работе в городе ответственным пресофицерам. А уже на месте проигнорировал заблаговременные предупреждения украинских военных об опасности и крики: "Danger, sir!".

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Детали: Сообщается, что Зунино и его помощник - украинский журналист Богдан Битик стали жертвами засады, скорее всего, российских снайперов.

Также утверждается, что Зунино нарушил правила поведения для журналистов в условиях боевых действий, поскольку он, как руководитель, был обязан проконтролировать, чтобы участник его группы был не только в жилете с надписью PRESS, но и с броней внутри него.

Что предшествовало:

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