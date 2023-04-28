Сили ППО збили поблизу Києва 11 крилатих ракет і 2 безпілотники

Цієї ночі під час повітряної атаки ворога сили протиповітряної оборони збили в районі Києва 11 крилатих ракет та 2 безпілотники.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито 2 БпЛА (тип дронів встановлюється)".

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Деталі: Попко також повідомив, що внаслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж і пошкоджено дорожнє покриття.

"Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", – додав начальник КМВА.

Що цьому передувало:

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