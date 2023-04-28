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Сили ППО збили поблизу Києва 11 крилатих ракет і 2 безпілотники

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 06:57
Сили ППО збили поблизу Києва 11 крилатих ракет і 2 безпілотники
Збита російська ракета. Ілюстративне фото з Telegram Андрія Нєбитова

Цієї ночі під час повітряної атаки ворога сили протиповітряної оборони збили в районі Києва 11 крилатих ракет та 2 безпілотники.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито 2 БпЛА (тип дронів встановлюється)".

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Деталі: Попко також повідомив, що внаслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж і пошкоджено дорожнє покриття.

"Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", – додав начальник КМВА.

Що цьому передувало:

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  • В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, постраждало 5 осіб, їх доставлено у лікарню. 

Теми: Київракетний ударбезпілотники
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