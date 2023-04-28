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Силы ПВО сбили вблизи Киева 11 крылатых ракет и 2 беспилотника

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 06:57
Силы ПВО сбили вблизи Киева 11 крылатых ракет и 2 беспилотника
Збита російська ракета. Ілюстративне фото з Telegram Андрія Нєбитова

Этой ночью во время воздушной атаки врага силы противовоздушной обороны сбили в районе Киева 11 крылатых ракет и 2 беспилотника.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, было сбито 2 БПЛА (тип дронов устанавливается)".

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Детали: Попко также сообщил, что в результате падения обломков в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

"Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и уточняется", – добавил начальник КГВА.

Что этому предшествовало:

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  • Во время ночного обстрела российскими оккупантами города Днепр погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.
  • В Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом, пострадали 5 человек, их доставили в больницу.

Темы: Киевракетный ударбеспилотники
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