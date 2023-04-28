"Іскандер-К": Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв

Удар по Миколаєву в ніч на 27 квітня, внаслідок якого загинула людина та ще 23 було поранено, Росія здійснила крилатими ракетами "Іскандер-К".

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Вночі у четвер росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, влучили в багатоповерхівку і приватний будинок.

Керівник військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім спочатку повідомив, що ворог використав С-300, згодом керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що були пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Водночас Повітряні сили уточнюють, що за перевіреною інформацією, противник уразив Миколаїв із суші, а не моря.

Пряма мова: "За уточнюючою інформацією, з південного напрямку летіли "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі самі тактико-технічні характеристики як "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного, а не морського базування.

Ці ракети дуже важко збити, бо вони летять дуже низько, це ускладнює її виявлення, хоча випадки збиття протиповітряною обороною були".

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