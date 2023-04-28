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"Іскандер-К": Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 квітня 2023, 08:20
Іскандер-К: Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв
уламок ракети, якою РФ обстріляла Миколаїв 27 квітня

Удар по Миколаєву в ніч на 27 квітня, внаслідок якого загинула людина та ще 23 було поранено, Росія здійснила крилатими ракетами "Іскандер-К".

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Вночі у  четвер росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, влучили в багатоповерхівку і приватний будинок.

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Керівник військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім спочатку повідомив, що ворог використав С-300, згодом керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що були пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Водночас  Повітряні сили уточнюють, що за перевіреною інформацією, противник уразив Миколаїв із суші, а не моря.

Пряма мова: "За уточнюючою інформацією, з південного напрямку летіли "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі самі тактико-технічні характеристики як "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного, а не морського базування.

ВІДЕО ДНЯ

Ці ракети дуже важко збити, бо вони летять дуже низько, це ускладнює її виявлення, хоча випадки збиття протиповітряною обороною були".

 
ФОТО З TELEGRAM НАЗАРОВА
 

Теми: Миколаївракетний ударвійнаПовітряні сили ЗСУ
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