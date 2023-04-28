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"Искандер-К": Воздушные силы уточнили, из чего 27 апреля РФ обстреляла Николаев

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 08:20
Искандер-К: Воздушные силы уточнили, из чего 27 апреля РФ обстреляла Николаев
обломок ракеты, которой РФ обстреляла Николаев 27 апреля

Удар по Николаеву в ночь на 27 апреля, в результате которого погиб человек и еще 23 были ранены, Россия осуществила крылатыми ракетами "Искандер-К".

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Ночью в четверг россияне ударили ракетами по Николаеву, попали в многоэтажку и частный дом.

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Руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким сначала сообщил, что враг использовал С-300, впоследствии руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что были пуски ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В то же время Воздушные силы уточняют, что по проверенной информации, противник поразил Николаев с суши, а не моря.

Прямая речь: "По уточняющей информации, с южного направления летели "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая в принципе имеет такие же тактико-технические характеристики как "Калибр", но "Искандер-К" - это ракета наземного, а не морского базирования.

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Эти ракеты очень трудно сбить, потому что они летят очень низко, это затрудняет ее обнаружение, хотя случаи сбития противовоздушной обороной были".

 
ФОТО З TELEGRAM НАЗАРОВА
 

Темы: Николаевракетный ударвойнаВоздушные силы ВСУ
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