Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти
Станом на 19:00 кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по дев’ятиповерхівці в Умані сягнула 23 людей.
Джерело: керівник МВС Ігор Клименко у Facebook, ДСНС у Facebook, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, МВС, Нацполіція у Telegram
Дослівно: "Внаслідок ракетного обстрілу армії РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини".
Деталі: Також за даними Нацполіції 18 людей поранено, 9 з них знаходяться у лікарні.
Раніше у ДСНС уточнювали, що серед загиблих – дитина 2013 року народження.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що загинули двоє 10-річних дітей.
Також постраждали 18 людей (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).
Рятувальники розгорнули 2 пункти надання допомоги населенню. Працює 3 психологи ДСНС.
До розбору завалів залучено 148 осіб та 36 одиниць техніки, зокрема 2 кінологічних розрахунки.
Будинок в Умані, в який влучила російська ракета. Відео з дрона від Reuters pic.twitter.com/dLYGnGScaC— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 28, 2023
Передісторія:
- 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. Вранці повідомлялося, що 7 людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 – травмовані.
- Керівник МВС Ігор Клименко з місця події повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали.