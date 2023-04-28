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Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти

Ірина БалачукП'ятниця, 28 квітня 2023, 19:42
Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти
Фото ДСНС

Станом на 19:00 кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по дев’ятиповерхівці в Умані сягнула 23 людей.

Джерело: керівник МВС Ігор Клименко у Facebook, ДСНС у Facebook, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, МВС, Нацполіція у Telegram

Дослівно: "Внаслідок ракетного обстрілу армії РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини".

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фото МВС

Деталі: Також за даними Нацполіції 18 людей поранено, 9 з них знаходяться у лікарні.

Раніше у ДСНС уточнювали, що серед загиблих – дитина 2013 року народження.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що загинули двоє 10-річних дітей.

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Фото ДСНС

Також постраждали 18 людей (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей). 

 
Фото ДСНС 

Рятувальники розгорнули 2 пункти надання допомоги населенню. Працює 3 психологи ДСНС. 

 
Фото ДСНС

До розбору завалів залучено 148 осіб та 36 одиниць техніки, зокрема 2 кінологічних розрахунки.

Передісторія:

Теми: Черкаська областьУманьжертви
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