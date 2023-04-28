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Число жертв в Умани возросло до 23, из них четверо – дети

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 19:42
Число жертв в Умани возросло до 23, из них четверо – дети
Фото ГСЧС

По состоянию на 19:00 число погибших в результате ракетного удара россиян по девятиэтажке в Умани достигло 23 человек.

Источник: руководитель МВД Игорь Клименко в Facebook, ГСЧС в Facebook, нчальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, МВС, Нацполиция в Telegram

Дословно: "В результате ракетного обстрела армии РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека, из них 4 ребенка".

 
Фото МВД

Детали: Также по данным Нацполиции 18 человек ранены, 9 из них находятся в больнице.

Ранне в ГСЧС уточняли, что среди погибших – ребенок 2013 года рождения.  

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщал, что погибли двое 10-летних детей.

 
Фото ГСЧС

Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей). 

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Фото ГСЧС

Спасатели развернули 2 пункта оказания помощи населению. Работает 3 психолога ГСЧС. 

 
фото ГСЧС

К разбору завалов привлечено 148 человек и 36 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.

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Темы: Черкасская областьУманьжертвы
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