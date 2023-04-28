Число жертв в Умани возросло до 23, из них четверо – дети
По состоянию на 19:00 число погибших в результате ракетного удара россиян по девятиэтажке в Умани достигло 23 человек.
Источник: руководитель МВД Игорь Клименко в Facebook, ГСЧС в Facebook, нчальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, МВС, Нацполиция в Telegram
Дословно: "В результате ракетного обстрела армии РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека, из них 4 ребенка".
Детали: Также по данным Нацполиции 18 человек ранены, 9 из них находятся в больнице.
Ранне в ГСЧС уточняли, что среди погибших – ребенок 2013 года рождения.
Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщал, что погибли двое 10-летних детей.
Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).
Спасатели развернули 2 пункта оказания помощи населению. Работает 3 психолога ГСЧС.
К разбору завалов привлечено 148 человек и 36 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.
Будинок в Умані, в який влучила російська ракета. Відео з дрона від Reuters pic.twitter.com/dLYGnGScaC— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 28, 2023
Предыстория:
- 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. Утром сообщалось, что 7 человек, среди которых ребенок, погибли, еще 17 – травмированы.
- Руководитель МВД Игорь Клименко с места происшествия сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы.