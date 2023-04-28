Умань, Українка й Дніпро постраждали від ракет Росії, ще 8 областей були під обстрілами – ОВА

В Умані розбирають завали після ракетного удару РФ, фото ДСНС

У ніч на 28 квітня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах: у тилу постраждали цивільні будівлі в Умані, Українці та Дніпрі – там загинули щонайменше 12 людей, ще троє загиблих – на Херсонщині й Харківщині. На Чернігівщині зруйновано міст.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 09:00 п'ятниці 28 квітня і дані поліції

Деталі: Київська область: нічна повітряна тривога тривала більше 2 годин. В області працювало ППО.

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Внаслідок падіння уламків є влучання в девятиповерховий житловий будинок в м. Українка. Постраждала одна дитина, вона госпіталізована.

Пошкоджені квартири на 5 та 6 поверсі.

На місці працюють усі служби, пожежа ліквідована. Вся необхідна допомога надається.

ВІДЕО ДНЯ

Черкаська область: під час ранкової тривоги (близько 4:30) ворог атакував Умань. Дві крилаті ракети поцілили в житловий будинок і складські будівлі.

Пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. Станом на 9 ранку відомо про 6 загиблих і 9 травмованих (станом на 10:05 поліція повідомила про 10 загиблих).

Триває рятувальна операція.

Дніпропетровська область: цього ранку російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет.

У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.

У місті внаслідок атаки зруйнувано й будівлю приватного підприємства. Пожежу, що виникла, вже загасили.

Пожежу на території будівельної бази вдалося локалізувати.

Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу.

Також вночі ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Без постраждалих. Наслідки уточнюються.

Запорізька область: ворог б'є по цивільних. В Оріхові, Гуляйполі, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському фіксуються наслідки атак.

За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА.

Є руйнування. Без загиблих та поранених.

Донецька область: ворог здійснив 25 обстрілів протягом доби, під вогнем – 14 населених пунктів. Серед них – Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, с. Хромове, с.Шахтарське, с.Іванопілля, Курахове, Часів Яр.

Пошкоджено 14 житлових будинків (з них 8 – багатоквартирних), 3 приміщення міської лікарні, школа, дитячий садок, ЛЕП, гараж,

2 споруди фермерського господарства, 2 цивільних автомобіля.

За добу на Донеччині один поранений.

Луганська область: протягом дня поблизу Нововодяного, Невського та Макіївки через масований вогонь противника сталося 48 вибухів. Окупанти цілили по укріпленнях українських бійців.

Під ворожим вогнем минулої доби перебували населені пункти Новоселівське, Діброва та Білогорівка.

Харківська область: на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Бологівка, Дворічанське та Колодязне.

На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Дорошівка та Берестове.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки в с. Липці Харківського району, с. Петропавлівка Куп'янського району.

У четвер 27 квітня між селами Токарівка та Кочубеєвка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметів. 54-річний водій авто загинув, 4 працівників отримали поранення. Один із поранених у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості.

Сумська область: 27 квітня протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних громад. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Шалигинська, Свеська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Миропільська територіальні громади. Зафіксовано понад 130 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території РФ.

Чернігівщина: за добу – 6 обстрілів, Новгород-Сіверський район. Із мінометів, артилерії, також ворог застосував РСЗП, стріляв у напрямку міста Семенівка. Чергові обстріли мосту через р.Судость, біля села Гремʼяч Новгород-Сіверського району вивели міст із ладу. Минулося без жертв.

Миколаївська область: зранку 27 квітня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонська область: за добу по області противник здійснив 61 обстріл, з них по місту Херсон ворог здійснив 6 обстрілів (39 снарядів). Російські військові поцілили у райони 27 населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини загинули, 3 дістали поранення.

Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. Травми несумісні з життям отримав 42-річний чоловік.

Також ворог вкотре вдарив по Кізомису Білозерської громади – на село скинули пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

Росіяни обстріляли Одрадокам‘янку Тягинської громади, – постраждало літнє подружжя. Ворог вдарив по житловому будинку у селі в момент, коли на подвір’ї знаходилися мирні люди. Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. Лікарі борються за життя потерпілого.

З деокупованої території області евакуйовано 94 особи.