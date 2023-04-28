Умань, Украинка и Днепр пострадали от ракет России, еще 8 областей были под обстрелами – ОВА

В Умани разбирают завалы после ракетного удара РФ, фото ГСЧС

В ночь на 28 апреля Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам: в тылу пострадали гражданские здания в Умани, Украинке и Днепре – там погибли по меньшей мере 12 человек, еще трое погибших – на Херсонщине и Харьковщине. На Черниговщине разрушен мост.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 пятницы 28 апреля и данные полиции

Детали: Киевская область: ночная воздушная тревога длилась более 2 часов. В области работало ПВО.

В результате падения обломков есть попадание в девятиэтажный жилой дом в г. Украинка. Пострадал один ребенок, он госпитализирован.

Повреждены квартиры на 5 и 6 этаже.

На месте работают все службы, пожар ликвидирован. Вся необходимая помощь оказывается.

Черкасская область: во время утренней тревоги (около 4:30) враг атаковал Умань. Две крылатые ракеты попали в жилой дом и складские здания.

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Повреждено около 10 многоквартирных домов. По состоянию на 9 утра известно о 6 погибших и 9 травмированных (по состоянию на 10:05 полиция сообщила о 10 погибших).

Продолжается спасательная операция.

Днепропетровская область: этим утром российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровщину. Военные из воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет.

В Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.

В городе в результате атаки разрушено и здание частного предприятия. Возникший пожар уже потушили.

Пожар на территории строительной базы удалось локализовать.

Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь.

Также ночью враг обстрелял Червоногригорьевскую общину Никопольского района. Без пострадавших. Последствия уточняются.

Запорожская область: враг бьет по гражданским. В Орехове, Гуляйполе, Новоданиловке, Преображенке, Железнодорожном, Каменском фиксируются последствия атак.

За сутки российские войска совершили 90 обстрелов по 21 прифронтовому населенному пункту: 74 артиллерийских ударов, 4 из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА.

Есть разрушения. Без погибших и раненых.

Донецкая область: враг совершил 25 обстрелов в течение суток, под огнем – 14 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Красногоровка, с. Хромовое, с.Шахтерское, с.Иванополье, Курахово, Часов Яр.

Повреждены 14 жилых домов (из них 8 – многоквартирных), 3 помещения городской больницы, школа, детский сад, ЛЭП, гараж,

2 сооружения фермерского хозяйства, 2 гражданских автомобиля.

За сутки в Донецкой области один раненый.

Луганская область: в течение дня вблизи Нововодяного, Невского и Макеевки из-за массированного огня противника произошло 48 взрывов. Оккупанты целились по укреплениям украинских бойцов.

Под вражеским огнем за прошедшие сутки находились населенные пункты Новоселовское, Диброва и Белогоровка.

Харьковская область: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Двуречанское и Колодязное.

На Купянском направлении обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Дорошовка и Берестовое.

В результате обстрелов повреждены дома в с. Липцы Харьковского района, с. Петропавловка Купянского района.

В четверг 27 апреля между селами Токаревка и Кочубеевка Харьковского района при проведении работ по восстановлению линий электропередач автомобиль "Харьковоблэнерго" подорвался на взрывоопасном предметов. 54-летний водитель авто погиб, 4 работников получили ранения. Один из раненых в тяжелом состоянии, состояние других – средней тяжести.

Сумская область: 27 апреля в течение дня россияне совершили 27 обстрелов пограничных общин. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Шалыгинская, Свеская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская и Миропольская территориальные общины. Зафиксировано более 130 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов, а также пуски ракет с территории РФ.

Черниговская область: за сутки – 6 обстрелов, Новгород-Северский район. Из минометов, артиллерии, также враг применил РСЗО, стрелял в направлении города Семеновка. Очередные обстрелы моста через р.Судость, возле села Гремяч Новгород-Северского района вывели мост из строя. Обошлось без жертв.

Николаевская область: утром 27 апреля враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонская область: за сутки по области противник совершил 61 обстрел, из них по городу Херсон враг совершил 6 обстрелов (39 снарядов). Российские военные попали в районы 27 населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 3 получили ранения.

Россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. Травмы несовместимые с жизнью получил 42-летний мужчина.

Также враг в очередной раз ударил по Кизомысу Белозерской общины – на село сбросили пять управляемых авиабомб. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Россияне обстреляли Отрадокаменку Тягинской общины, – пострадали пожилые супруги. Враг ударил по жилому дому в селе в момент, когда во дворе находились мирные люди. От полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина. Ее 73-летний муж получил тяжелые травмы. Врачи борются за жизнь пострадавшего.

С деоккупированной территории области эвакуированы 94 человека.