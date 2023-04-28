Шойгу в Індії зустрівся з міністром оборони Китаю
П'ятниця, 28 квітня 2023, 11:14
Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу зустрівся з очільником оборонного відомства Китаю Лі Шанфу у Нью-Делі, де проходить нарада міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
Джерело: російські пропагандисти
Дослівно: "Шойгу зустрівся з міністром оборони Китаю в Нью-Делі, де проходить нарада глав військових відомств країн ШОС".
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Деталі: Повідомляється, що це позапланові переговори, і що міністр оборони КНР запросив Шойгу до Китаю.
Подробиці переговорів між міністрами не повідомляються.
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