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Шойгу в Індії зустрівся з міністром оборони Китаю

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 квітня 2023, 11:14
Шойгу в Індії зустрівся з міністром оборони Китаю
Сергій Шойгу, Лі Шанфу, фото: Міноборони РФ

Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу зустрівся з очільником оборонного відомства Китаю Лі Шанфу у Нью-Делі, де проходить нарада міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Джерело: російські пропагандисти

Дослівно: "Шойгу зустрівся з міністром оборони Китаю в Нью-Делі, де проходить нарада глав військових відомств країн ШОС".

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Деталі: Повідомляється, що це позапланові переговори, і що міністр оборони КНР запросив Шойгу до Китаю.

Подробиці переговорів між міністрами не повідомляються.

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Теми: РосіяКитайвійна
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