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Шойгу в Индии встретился с министром обороны Китая

Станислав ПогориловПятница, 28 апреля 2023, 11:14
Шойгу в Индии встретился с министром обороны Китая
Сергей Шойгу, Ли Шанфу, фото: Минобороны РФ

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу встретился с главой оборонного ведомства Китая Ли Шанфу в Нью-Дели, где проходит совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Источник: российские пропагандисты

Дословно: "Шойгу встретился с министром обороны Китая в Нью-Дели, где проходит совещание глав военных ведомств стран ШОС".

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Детали: Сообщается, что это внеплановые переговоры, и что министр обороны КНР пригласил Шойгу в Китай.

Подробности переговоров между министрами не сообщаются.

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  • Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).

Темы: РосcияКитайвойна
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