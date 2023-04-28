Шойгу в Индии встретился с министром обороны Китая
Пятница, 28 апреля 2023, 11:14
Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу встретился с главой оборонного ведомства Китая Ли Шанфу в Нью-Дели, где проходит совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Источник: российские пропагандисты
Дословно: "Шойгу встретился с министром обороны Китая в Нью-Дели, где проходит совещание глав военных ведомств стран ШОС".
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Детали: Сообщается, что это внеплановые переговоры, и что министр обороны КНР пригласил Шойгу в Китай.
Подробности переговоров между министрами не сообщаются.
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Предыстория:
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