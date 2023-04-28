Вогонь, дим і руйнування – ЗМІ показали перші хвилини після удару росіян по Умані
У соцмережах з’явилося відео перших хвилин після влучання російської ракети у житловий будинок в Умані Черкаської області, де загинуло 10 людей.
Джерело: відео з Telegram 24 каналу, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі національного марафону
Деталі: На відео видно охоплений вогнем після влучання ракети багатоповерховий будинок.
Частини вікон вибухом відкинуло на велику відстань.
Охоплений вогнем багатоповерховий будинок в Умані відразу після влучання ракети. Відео з Telegram 24 каналу pic.twitter.com/OTgQepubYy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2023
На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що як завжди був приємно вражений чуйністю черкащан – через пів години після влучання російської ракети на місці трагедії, попри ранній ранок, уже були присутні близько 200 волонтерів, які були готові до дій.
Він також додав, що в місті планують оголосити триденну жалобу.
А сам будинок будуть відновлювати.
Пряма мова Табурця: "Попередньо, Служба з надзвичайних ситуацій вбачає, що перший під’їзд зруйнований повністю, другий – має часткові руйнування. А решта перебувають у досить нормальному стані – там лише вибиті вікна і двері. Мерія каже, що частину будинку буде відновлювати".
Передісторія:
- 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. Станом на 10:05 відомо про 10 загиблих, серед яких двоє малих дітей.
- Керівник МВС Ігор Клименко з місця події повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали.