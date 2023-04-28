Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вогонь, дим і руйнування – ЗМІ показали перші хвилини після удару росіян по Умані

Ірина БалачукП'ятниця, 28 квітня 2023, 11:45
Вогонь, дим і руйнування – ЗМІ показали перші хвилини після удару росіян по Умані
Рятувальники розбирають завали будинку в Умані 28 квітня. Фото ДСНС

У соцмережах з’явилося відео перших хвилин після влучання російської ракети у житловий будинок в Умані Черкаської області, де загинуло 10 людей.  

Джерело: відео з Telegram 24 каналу, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі національного марафону

Деталі: На відео видно охоплений вогнем після влучання ракети багатоповерховий будинок.

Частини вікон вибухом відкинуло на велику відстань.

На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що як завжди був приємно вражений чуйністю черкащан – через пів години після влучання російської ракети на місці трагедії, попри ранній ранок, уже були присутні близько 200 волонтерів, які були готові до дій.

ВІДЕО ДНЯ

Він також додав, що в місті планують оголосити триденну жалобу.

А сам будинок будуть відновлювати.

Пряма мова Табурця: "Попередньо, Служба з надзвичайних ситуацій вбачає, що перший під’їзд зруйнований повністю, другий – має часткові руйнування. А решта перебувають у досить нормальному стані – там лише вибиті вікна і двері. Мерія каже, що частину будинку буде відновлювати".  

Передісторія:

Теми: УманьЧеркаська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

Усі новини...
Умань
Кількість жертв в Умані зросла до 12, з них двоє – малі діти
7 загиблих, знищені вщент 27 квартир і пошкоджені 33 авто в Умані – Клименко
В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку: 7 загиблих, серед них дитина
Останні новини
22:18
Останні удари ворога: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:16
Яка додаткова робота у школі обтяжує українських вчителів – опитування
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Усі новини...
Реклама: