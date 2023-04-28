Вогонь, дим і руйнування – ЗМІ показали перші хвилини після удару росіян по Умані

У соцмережах з’явилося відео перших хвилин після влучання російської ракети у житловий будинок в Умані Черкаської області, де загинуло 10 людей.

Джерело: відео з Telegram 24 каналу, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі національного марафону

Деталі: На відео видно охоплений вогнем після влучання ракети багатоповерховий будинок.

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Частини вікон вибухом відкинуло на велику відстань.

Охоплений вогнем багатоповерховий будинок в Умані відразу після влучання ракети. Відео з Telegram 24 каналу pic.twitter.com/OTgQepubYy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2023

На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці.

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Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що як завжди був приємно вражений чуйністю черкащан – через пів години після влучання російської ракети на місці трагедії, попри ранній ранок, уже були присутні близько 200 волонтерів, які були готові до дій.

Він також додав, що в місті планують оголосити триденну жалобу.

А сам будинок будуть відновлювати.

Пряма мова Табурця: "Попередньо, Служба з надзвичайних ситуацій вбачає, що перший під’їзд зруйнований повністю, другий – має часткові руйнування. А решта перебувають у досить нормальному стані – там лише вибиті вікна і двері. Мерія каже, що частину будинку буде відновлювати".

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