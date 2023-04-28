Огонь, дым и разрушения – СМИ показали первые минуты после удара россиян по Умани
В соцсетях появилось видео первых минут после попадания российской ракеты в жилой дом в Умани Черкасской области, где погибли 10 человек.
Источник: видео из Telegram 24 канала, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире национального марафона
Детали: На видео видно охваченный огнем после попадания ракеты многоэтажный дом.
Части окон взрывом отбросило на большое расстояние.
Охоплений вогнем багатоповерховий будинок в Умані відразу після влучання ракети. Відео з Telegram 24 каналу pic.twitter.com/OTgQepubYy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2023
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что как всегда был приятно удивлен отзывчивостью черкащан – через пол часа после попадания российской ракеты в дом на месте трагедии, несмотря на раннее утро, уже присутствовали около 200 волонтеров, которые были готовы к действиям.
Он также добавил, что в городе планируют объявить трехдневный траур.
А сам дом будут восстанавливать.
Прямая речь Табурца: "Предварительно, Служба по чрезвычайным ситуациям видит, что первый подъезд разрушен полностью, второй – имеет частичные разрушения. А остальные находятся в достаточно нормальном состоянии – там только выбиты окна и двери. Мэрия говорит, что часть дома будет восстанавливать".
Предыстория:
- 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. По состоянию на 10:05 известно о 10 погибших, среди которых двое детей.
- Руководитель МВД Игорь Клименко с места происшествия сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы.