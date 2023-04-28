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Огонь, дым и разрушения – СМИ показали первые минуты после удара россиян по Умани

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 11:45
Огонь, дым и разрушения – СМИ показали первые минуты после удара россиян по Умани
Спасатели разбирают завалы дома в Умани 28 апреля. Фото ГСЧС

В соцсетях появилось видео первых минут после попадания российской ракеты в жилой дом в Умани Черкасской области, где погибли 10 человек. 

Источник: видео из Telegram 24 канала, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире национального марафона

Детали: На видео видно охваченный огнем после попадания ракеты многоэтажный дом.

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Части окон взрывом отбросило на большое расстояние.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что как всегда был приятно удивлен отзывчивостью черкащан – через пол часа после попадания российской ракеты в дом на месте трагедии, несмотря на раннее утро, уже присутствовали около 200 волонтеров, которые были готовы к действиям.

Он также добавил, что в городе планируют объявить трехдневный траур.

А сам дом будут восстанавливать.

Прямая речь Табурца: "Предварительно, Служба по чрезвычайным ситуациям видит, что первый подъезд разрушен полностью, второй – имеет частичные разрушения. А остальные находятся в достаточно нормальном состоянии – там только выбиты окна и двери. Мэрия говорит, что часть дома будет восстанавливать".

Предыстория:

Темы: УманьЧеркасская областьвойнажертвы
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