Огонь, дым и разрушения – СМИ показали первые минуты после удара россиян по Умани

В соцсетях появилось видео первых минут после попадания российской ракеты в жилой дом в Умани Черкасской области, где погибли 10 человек.

Источник: видео из Telegram 24 канала, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире национального марафона

Детали: На видео видно охваченный огнем после попадания ракеты многоэтажный дом.

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Части окон взрывом отбросило на большое расстояние.

Охоплений вогнем багатоповерховий будинок в Умані відразу після влучання ракети. Відео з Telegram 24 каналу pic.twitter.com/OTgQepubYy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2023

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители.

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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что как всегда был приятно удивлен отзывчивостью черкащан – через пол часа после попадания российской ракеты в дом на месте трагедии, несмотря на раннее утро, уже присутствовали около 200 волонтеров, которые были готовы к действиям.

Он также добавил, что в городе планируют объявить трехдневный траур.

А сам дом будут восстанавливать.

Прямая речь Табурца: "Предварительно, Служба по чрезвычайным ситуациям видит, что первый подъезд разрушен полностью, второй – имеет частичные разрушения. А остальные находятся в достаточно нормальном состоянии – там только выбиты окна и двери. Мэрия говорит, что часть дома будет восстанавливать".

Предыстория: