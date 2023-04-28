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Резніков не сказав, чи застосовували "Патріоти" вночі, щоб не видати їхні локації

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 квітня 2023, 14:11
Резніков не сказав, чи застосовували Патріоти вночі, щоб не видати їхні локації
Олексій Резніков, фото: Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не може підтвердити або спростувати використання ЗРК Patriot цієї ночі під час масованої ракетної атаки росіян.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "Я не скажу вам, чи використовувалися вони (ЗРК Patriot – ред.) вночі, тому що тоді буде зрозуміло, де вони стоять. Якщо командування Повітряних сил прийме рішення потім сказати, що вони їх десь застосовували, тоді сповістимо".

Деталі: Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалів нагадав, що військові ніколи не повідомляють, який тип озброєння працює, і на якому напрямку, щоб не дати ворогу зробити відповідні висновки.

"Як ви знаєте, у нас є NASAMS, IRIS-T і вже Patriot працюють. Для такого комплексу як Patriot - це нескладна ціль, крилата ракета врешті-решт збивається, Х-101, Х-555. Це ті типи ракет, які сьогодні використовувалися. Вони збиваються різними типами озброєння, навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують. Сьогодні теж - дві цілі знищено саме ППО Сухопутних військ", - сказав він.

Що було раніше:

  • 27 квітня повіломлялось, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу "Patriot" заступив на бойове чергування в Україні.
  • Під час нічної повітряної атаки російських окупантів українські сили протиповітряної оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет типів Х-101 та Х-555, а також 2 дрони.

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Теми: РезніковPatriotвійнаУкраїна
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