Резніков не сказав, чи застосовували "Патріоти" вночі, щоб не видати їхні локації

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не може підтвердити або спростувати використання ЗРК Patriot цієї ночі під час масованої ракетної атаки росіян.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "Я не скажу вам, чи використовувалися вони (ЗРК Patriot – ред.) вночі, тому що тоді буде зрозуміло, де вони стоять. Якщо командування Повітряних сил прийме рішення потім сказати, що вони їх десь застосовували, тоді сповістимо".

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Деталі: Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалів нагадав, що військові ніколи не повідомляють, який тип озброєння працює, і на якому напрямку, щоб не дати ворогу зробити відповідні висновки.

"Як ви знаєте, у нас є NASAMS, IRIS-T і вже Patriot працюють. Для такого комплексу як Patriot - це нескладна ціль, крилата ракета врешті-решт збивається, Х-101, Х-555. Це ті типи ракет, які сьогодні використовувалися. Вони збиваються різними типами озброєння, навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують. Сьогодні теж - дві цілі знищено саме ППО Сухопутних військ", - сказав він.

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