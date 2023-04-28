Резников не сказал, применяли ли "Патриоты" ночью, чтобы не выдать их локации

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не может подтвердить или опровергнуть использование ЗРК Patriot этой ночью во время массированной ракетной атаки россиян.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Резникова: "Я не скажу вам, использовались ли они (ЗРК Patriot - ред.) ночью, потому что тогда будет понятно, где они стоят. Если командование Воздушных сил примет решение потом сказать, что они их где-то применяли, тогда сообщим".

Детали: представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телеканалов напомнил, что военные никогда не сообщают, какой тип вооружения работает, и на каком направлении, чтобы не дать врагу сделать соответствующие выводы.

"Как вы знаете, у нас есть NASAMS, IRIS-T и уже Patriot работают. Для такого комплекса как Patriot - это несложная цель, крылатая ракета в конце концов сбивается, Х-101, Х-555. Это те типы ракет, которые сегодня использовались. Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня тоже - две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск", - сказал он.

Что предшествовало:

27 апреля второй дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" заступил на боевое дежурство в Украине.

Во время ночной воздушной атаки российских оккупантов украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет типов Х-101 и Х-555, а также 2 дрона.