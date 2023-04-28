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Резников не сказал, применяли ли "Патриоты" ночью, чтобы не выдать их локации

Станислав ПогориловПятница, 28 апреля 2023, 14:11
Резников не сказал, применяли ли Патриоты ночью, чтобы не выдать их локации
Алексей Резныков, фото: Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не может подтвердить или опровергнуть использование ЗРК Patriot этой ночью во время массированной ракетной атаки россиян.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Резникова: "Я не скажу вам, использовались ли они (ЗРК Patriot - ред.) ночью, потому что тогда будет понятно, где они стоят. Если командование Воздушных сил примет решение потом сказать, что они их где-то применяли, тогда сообщим".

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Детали: представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телеканалов напомнил, что военные никогда не сообщают, какой тип вооружения работает, и на каком направлении, чтобы не дать врагу сделать соответствующие выводы.

"Как вы знаете, у нас есть NASAMS, IRIS-T и уже Patriot работают. Для такого комплекса как Patriot - это несложная цель, крылатая ракета в конце концов сбивается, Х-101, Х-555. Это те типы ракет, которые сегодня использовались. Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня тоже - две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск", - сказал он.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 апреля второй дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" заступил на боевое дежурство в Украине.
  • Во время ночной воздушной атаки российских оккупантов украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет типов Х-101 и Х-555, а также 2 дрона.

Темы: РезниковPatriotвойнаУкраина
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