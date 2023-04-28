Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські захисники знищили вночі 21 ворожу ракету

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 07:21
Українські захисники знищили вночі 21 ворожу ракету
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

Під час нічної повітряної атаки російських окупантів українські сили протиповітряної оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет типів Х-101 та Х-555, а також 2 дрони.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

Пряма мова: "Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.

Реклама:

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня".

Деталі: Залужний зазначив, що цілі знищено у зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" і "Південь".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 3-річна дитина.
  • В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, постраждало 5 осіб, їх доставлено у лікарню. 
  • Сили протиповітряної оборони збили в районі Києва 11 крилатих ракет та 2 безпілотники.

Теми: ракетний ударРосіяЗалужний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
ракетний удар
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: