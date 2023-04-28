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Українські захисники знищили вночі 21 ворожу ракету

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 07:21
Українські захисники знищили вночі 21 ворожу ракету
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

Під час нічної повітряної атаки російських окупантів українські сили протиповітряної оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет типів Х-101 та Х-555, а також 2 дрони.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

Пряма мова: "Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня".

Деталі: Залужний зазначив, що цілі знищено у зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" і "Південь".

Що цьому передувало:

  • Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 3-річна дитина.
  • В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, постраждало 5 осіб, їх доставлено у лікарню. 
  • Сили протиповітряної оборони збили в районі Києва 11 крилатих ракет та 2 безпілотники.

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Теми: ракетний ударРосіяЗалужний
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