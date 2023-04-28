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У Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 квітня 2023, 15:04
У Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила послушника УПЦ МП  в Почаївській Лаврі, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та воєнні злочини окупантів.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, послушник, що з 2017 року проживає на території Почаївської лаври, у власних облікових записах у заборонених російських соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення територій нашої країни й глорифікацію російських військових".

 

Деталі: Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 4 квітня Служба безпеки викрила колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ МП Олександра Свиридова, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини. Після деокупації настоятель втік в Росію.

Теми: СБУУПЦ МПвійна
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