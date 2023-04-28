У Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації

Служба безпеки викрила послушника УПЦ МП в Почаївській Лаврі, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та воєнні злочини окупантів.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, послушник, що з 2017 року проживає на території Почаївської лаври, у власних облікових записах у заборонених російських соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення територій нашої країни й глорифікацію російських військових".

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Деталі: Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство.

Що було раніше: 4 квітня Служба безпеки викрила колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ МП Олександра Свиридова, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини. Після деокупації настоятель втік в Росію.