В Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Служба безопасности разоблачила послушника УПЦ МП в Почаевской Лавре, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и военные преступления оккупантов.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, послушник, который с 2017 года проживает на территории Почаевской лавры, в собственных учетных записях в запрещенных российских соцсетях распространял сообщения о поддержке захвата территорий нашей страны и глорификации российских военных".

Реклама:

Детали: Фигурант использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, через которые активно распространял нарративы кремлевской пропаганды.

Кроме того, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Послушник имеет непогашенную судимость за убийство.

Что предшествовало: 4 апреля Служба безопасности разоблачила бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ МП Александра Свиридова, который благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины. После деоккупации настоятель сбежал в Россию.