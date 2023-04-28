УП знайшла на "лазурці" вілли ще кількох російських багатіїв, серед них Ахмедов і Мельниченко

"Українська правда" знайшла на Лазурному березі Франції вілли, пов'язані з російськими багатіями Фархадом Ахмедовим, Андрієм Мельниченком, братами Ротенбергами й братами Саркісовими, Олександром Пономаренком, Мусою Бажаєвим, Віктором Рашніковим, Андрієм Козіциним та Іваном Стешинським, який є близьким до Алішера Усманова.

Джерело: друга частина розслідування "Української правди" про маєтки російської еліти на "Лазурці"

Деталі: У родини російського мільярдера Фархада Ахмедова є велика вілла в одному з найдорожчих куточків французької рівєри – на Кап-Ферра. Ахмедов перебуває під санкціями ЄС, але будинок у Франції записаний на його вже колишню дружину та дітей, які не перебувають під санкціями. Ахмедов засвітився у скандалі з аудізаписом.

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Родина братів Ротенбергів, ймовірно, має три об'єкти нерухомості на французькому узбережжі. Один із них – вілла Шошана (Villa Shoshana) у Сен-Жан-Кап-Ферра, належить одному з найближчих друзів та гаманців Володимира Путіна Аркадію Ротенбергу.

У французьких реєстрах є інформація про те, що брат Аркадія Борис разом із дружиною в якості прописки мають адресу в центрі Монако. Але реєстри самого князівства закриті тому неможливо підтвердити, чи мають вони там житло.

Третій об'єкт нерухомості родини Ротенбергів розташовується між Монако та Ніццею в містечку Ез. Власником цієї вілли є Борис Ротенберг, її "заморожено" владою Франції.

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Ще одні угіддя на Кап-Ферра належать оточенню Олександра Пономаренка, родина якого є співвласником московського летовища "Шеремєтьєво". Імовірно, через санкції будівництво там призупинили.

Неподалік УП виявила арештований палац російського мільйонера Муси Бажаєва, який займається нафтою, платиною та будівництвом.

Дві вілли має і родина одного з найбагатших людей Росії, металурга Віктора Рашнікова. На одній із них у 1971 році жив гурт "Роллінг Стоунз".

У Каннах розташовується вілла батьків кремлівського олігарха Андрія Мельниченка за назвою "Філософія".

Мельниченко був одним із тих олігархів, хто прийшов на зустріч із Путіним у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. За місяць до того компанію, на яку була записана вілла батьків олігарха, було ліквідовано. Віллу самого Мельниченка за 10 хвилин їзди від Канн на мисі Антіб заарештовано, а маєток у Каннах – ні.

Андрій Козіцин, який до липня 2022-го працював гендиректором "Уральської гірнично-металургійної компанії" і пішов із посади через впроваджені Євросоюзом санкції, встиг придбати у Каннах маєток і приміщення в будинку. Оскільки Козіцин потрапив під санкції, тепер усе це майно перебуває під арештом.

Вілла "Еліна" у містечку Вільфранш-сюр-Мер неподалік від Ніцци записана на фірму дружини Івана Стрешинського, який є топ-менеджером і "правою рукою" російського олігарха Алішера Усманова.

Стрешинський став доларовим мільярдером у 2021 році після того, як Усманов передав йому частину акцій. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну він у квітні 2023 року потрапив під санкції США разом зі своєю дружиною, як і компанії групи Усманова. Після потрапляння під санкції США Стрешинський залишив ради директорів компаній Усманова. Під санкції ЄС Стрешинський ще не потрапив.

Ще одна вілла неподалік від Монако в містечку Ез, відповідно до даних французького реєстру, належить оточенню однієї з найбагатших родин Росії – братів Сергія та Миколи Саркісових.

Брати Саркісови мають у Франції чи не найбільше елітних об'єктів нерухомості серед представників російських еліт. У першій частині розслідування про росіян на Лазурному березі УП згадувала про історичний палац, який належить родині братів Саркісових.

Раніше вдалося знайти низку шале Саркісових на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

Серед сусідів Саркісових у Франції УП вдалося знайти Каміля Аскендерова – брата очільника парламенту Республіки Дагестан Заура Аскендерова. Спочатку компанією, яка придбала апартаменти, володів сам Заур Аскендеров із дружиною. Однак після потрапляння політика до Держдуми РФ у 2012 році майно переписали на брата.

Цьому передувало: Минулого тижня УП повідомляла про маєтки російської еліти на Лазурному березі Франції – у містах Сен-Тропе, Канни, Антіб, Ніцца. Йшлося про вілли багатіїв або пов'язаних із ними осіб: Романа Абрамовича, Сулеймана Керімова, Олександра Несіса, Михайла Маслова, Андрія Мельниченка, Володимира Чорнухіна, Олега Дерипаски, Ільдара Юнусова (батька репера Тіматі), Геннадія Тимченка, Ігоря Худокормова, Вадима Мошковича, Леоніда Федуна, Сергія та Миколи Саркісових.