УП нашла на "лазурке" виллы еще нескольких российских богачей, среди них Ахмедов и Мельниченко

"Украинская правда" нашла на Лазурном берегу Франции виллы, связанные с российскими богачами Фархадом Ахмедовым, Андреем Мельниченко, братьями Ротенбергами и братьями Саркисовыми, Александром Пономаренко, Мусой Бажаевым, Виктором Рашниковым, Андреем Козицыным и Иваном Стешинским, который близок к Алишеру Усманову.

Источник: вторая часть расследования "Украинской правды" об имениях российской элиты на "Лазурке"

Детали: У семьи российского миллиардера Фархада Ахмедова есть большая вилла в одном из самых дорогих уголков французской ривьеры – на Кап-Ферра. Ахмедов находится под санкциями ЕС, но дом во Франции записан на его уже бывшую жену и детей, которые не находятся под санкциями. Ахмедов засветился в скандале с аудиозаписью.

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Семья братьев Ротенбергов, вероятно, имеет три объекта недвижимости на французском побережье. Один из них – вилла Шошана (Villa Shoshana) в Сен-Жан-Кап-Ферра, принадлежит одному из ближайших друзей и кошельков Владимира Путина Аркадию Ротенбергу.

Во французских реестрах есть информация о том, что брат Аркадия Борис вместе с женой в качестве прописки имеют адрес в центре Монако. Но реестры самого княжества закрыты поэтому невозможно подтвердить, имеют ли они там жилье.

Третий объект недвижимости семьи Ротенбергов располагается между Монако и Ниццей в городке Эз. Владельцем этой виллы является Борис Ротенберг, она "заморожена" властями Франции.

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Еще одни угодья на Кап-Ферра принадлежат окружению Александра Пономаренко, семья которого является совладельцем московского аэропорта "Шереметьево". Вероятно, из-за санкций строительство там приостановили.

Неподалеку УП обнаружила арестованный дворец российского миллионера Мусы Бажаева, который занимается нефтью, платиной и строительством.

Две виллы имеет и семья одного из самых богатых людей России, металлурга Виктора Рашникова. На одной из них в 1971 году жила группа "Роллинг Стоунз".

В Каннах располагается вилла родителей кремлевского олигарха Андрея Мельниченко под названием "Философия".

Мельниченко был одним из тех олигархов, кто пришел на встречу с Путиным в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. За месяц до того компания, на которую была записана вилла родителей олигарха, была ликвидирована. Вилла самого Мельниченко в 10 минутах езды от Канн на мысе Антиб арестована, а имение в Каннах – нет.

Андрей Козицын, который до июля 2022-го работал гендиректором "Уральской горно-металлургической компании" и ушел с должности из-за введенных Евросоюзом санкций, успел приобрести в Каннах имение и помещения в доме. Поскольку Козицын попал под санкции, теперь все это имущество находится под арестом.

Вилла "Элина" в городке Вильфранш-сюр-Мер неподалеку от Ниццы записана на фирму жены Ивана Стрешинского, который является топ-менеджером и "правой рукой" российского олигарха Алишера Усманова.

Стрешинский стал долларовым миллиардером в 2021 году после того, как Усманов передал ему часть акций. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину он в апреле 2023 года попал под санкции США вместе со своей женой, как и компании группы Усманова. После попадания под санкции США Стрешинский покинул советы директоров компаний Усманова. Под санкции ЕС Стрешинский еще не попал.

Еще одна вилла неподалеку от Монако в городке Эз, согласно данным французского реестра, принадлежит окружению одной из самых богатых семей России – братьев Сергея и Николая Саркисовых.

Братья Саркисовы имеют во Франции едва ли не больше всего элитных объектов недвижимости среди представителей российских элит. В первой части расследования о россиянах на Лазурном берегу УП упоминала об историческом дворце, который принадлежит семье братьев Саркисовых.

Ранее удалось найти ряд шале Саркисовых на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

Среди соседей Саркисовых во Франции УП удалось найти Камиля Аскендерова – брата главы парламента Республики Дагестан Заура Аскендерова. Сначала компанией, которая приобрела апартаменты, владел сам Заур Аскендеров с женой. Однако после попадания политика в Госдуму РФ в 2012 году имущество переписали на брата.

Этому предшествовало: На прошлой неделе УП сообщала об имениях российской элиты на Лазурном берегу Франции – в городах Сен-Тропе, Канны, Антиб, Ницца. Речь шла о виллах богачей или связанных с ними лиц: Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, Александра Несиса, Михаила Маслова, Андрея Мельниченко, Владимира Чернухина, Олега Дерипаски, Ильдара Юнусова (отца рэпера Тимати), Геннадия Тимченко, Игоря Худокормова, Вадима Мошковича, Леонида Федуна, Сергея и Николая Саркисовых.