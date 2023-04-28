Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін дозволив саджати на довічне за держзраду

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 16:44
Путін дозволив саджати на довічне за держзраду
Фото: РИА Новости

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про посилення покарання за державну зраду аж до довічного ув'язнення.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Інформація про це міститься на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Реклама:

Відтепер за шпигунство, видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю, перехід на бік супротивника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги в діяльності, спрямованій проти Росії, може бути покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Раніше за ці злочини загрожував тюремний термін до 20 років зі штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів.

Крім того, Путін підписав указ про посилення кримінальної відповідальності за диверсії і тероризм.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ПутінДерждумаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: