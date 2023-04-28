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Путін дозволив саджати на довічне за держзраду

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 16:44
Путін дозволив саджати на довічне за держзраду
Фото: РИА Новости

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про посилення покарання за державну зраду аж до довічного ув'язнення.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Інформація про це міститься на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Відтепер за шпигунство, видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю, перехід на бік супротивника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги в діяльності, спрямованій проти Росії, може бути покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Раніше за ці злочини загрожував тюремний термін до 20 років зі штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів.

Крім того, Путін підписав указ про посилення кримінальної відповідальності за диверсії і тероризм.

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Теми: ПутінДерждумаРосія
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