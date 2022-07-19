Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія

Колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову чекає призначення на дипломатичному фронті, повідомив керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Арахамія в ефірі телемарафону і в Telegram

Пряма мова: "Ми чекаємо вже за декілька днів чи, можливо, за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті…

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Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками".

Деталі: Арахамія додав, що колишня генпрокурорка залишається в команді "Слуги народу".

Пряма мова: "Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу".

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Що було раніше: 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

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