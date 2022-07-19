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Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія

Євген КізіловВівторок, 19 липня 2022, 16:23
Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія
Давид Арахамія, фото: Facebook

Колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову чекає призначення на дипломатичному фронті, повідомив керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Арахамія в ефірі телемарафону і в Telegram

Пряма мова: "Ми чекаємо вже за декілька днів чи, можливо, за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті…

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Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками".

Деталі: Арахамія додав, що колишня генпрокурорка залишається в команді "Слуги народу".

Пряма мова: "Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

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Передісторія: 

  • 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
  • Вранці 19 липня Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Теми: Венедіктовадипломатичні відносиниАрахамія
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