США про новий ракетний удар по Україні: Зробимо все, аби притягти РФ до відповідальності

Уряд США налаштований продовжувати всеохоплюючу підтримку України в умовах збройної агресії Росії, а також проводити подальшу роботу, спрямовану на притягнення РФ до відповідальності за її воєнні злочини.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Так Пател прокоментував позицію офіційного Вашингтона в п’ятницю щодо останньої ракетної атаки РФ по Україні.

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Пряма мова: "Це ще один приклад у довгому переліку свідчень нахабної зневаги росією українського цивільного населення та життів українців...

Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоби підтримати наших українських партнерів й надалі робитимуть усе можливе, щоби притягнути Російську Федерацію до відповідальності".

Що передувало: Рано вранці 28 квітня Росія завдала нового удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 21 ракету знищила українська ППО. 2 ракети влучили по Умані Черкаської області.

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Внаслідок влучання однієї ракети в багатоповерхівку в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини.