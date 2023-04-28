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США про новий ракетний удар по Україні: Зробимо все, аби притягти РФ до відповідальності

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 квітня 2023, 21:52
США про новий ракетний удар по Україні: Зробимо все, аби притягти РФ до відповідальності
Ведант Пател. фото з Facebook

Уряд США налаштований продовжувати всеохоплюючу підтримку України в умовах збройної агресії Росії, а також проводити подальшу роботу, спрямовану на притягнення РФ до відповідальності за її воєнні злочини.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Так Пател прокоментував позицію офіційного Вашингтона в п’ятницю щодо останньої ракетної атаки РФ по Україні.

Пряма мова: "Це ще один приклад у довгому переліку свідчень нахабної зневаги росією українського цивільного населення та життів українців...

Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоби підтримати наших українських партнерів й надалі робитимуть усе можливе, щоби притягнути Російську Федерацію до відповідальності".

Що передувало: Рано вранці 28 квітня Росія завдала нового удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 21 ракету знищила українська ППО. 2 ракети влучили по Умані Черкаської області.

Внаслідок влучання однієї ракети в багатоповерхівку в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини.

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Теми: ракетний ударРосіявійнаСША
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