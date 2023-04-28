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США о новом ракетном ударе по Украине: Сделаем все, чтобы привлечь РФ к ответственности

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 21:52
США о новом ракетном ударе по Украине: Сделаем все, чтобы привлечь РФ к ответственности
Ведант Пател. фото из Facebook

Правительство США настроено продолжать всеобъемлющую поддержку Украины в условиях вооруженной агрессии России, а также проводить дальнейшую работу, направленную на привлечение РФ к ответственности за ее военные преступления.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Так Пател прокомментировал позицию официального Вашингтона в пятницу относительно последней ракетной атаки РФ по Украине.

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Прямая речь: "Это еще один пример в длинном перечне свидетельств наглого пренебрежения Россией украинского гражданского населения и жизней украинцев...

Соединенные Штаты продолжат делать все возможное, чтобы поддержать наших украинских партнеров и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности".

Что предшествовало: Рано утром 28 апреля Россия нанесла новый удар по Украине, выпустив 23 крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации. 21 ракету уничтожила украинская ПВО. 2 ракеты попали по Умани Черкасской области.

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В результате попадания одной ракеты в многоэтажку в Умани погибли 23 человека, из них 4 ребенка.

Темы: ракетный ударРосcиявойнаСША
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