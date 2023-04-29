Незалежні експерти визнали неточною скандальну доповідь Amnesty International про ЗСУ – ЗМІ

Незалежні експерти провели перевірку минулорічної доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якій українські військовослужбовці звинувачуються у порушені законів війни, визнавши її неточною і недостатньо обґрунтованою.

Джерело: The New York Times

Деталі: Зазначається, що до складу незалежних експертів, які проводили перевірку, входили Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Хеллер із Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен з Університету Бригама Янга, Марко Міланович із Редінгського університету та Марко Сассолі з університету Женеви.

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Як пише видання, експертна комісія погодилася з висновками Amnesty International про те, що українські військові часто перебували поблизу цивільних. Однак експерти вважають, що доповідь організації про ЗСУ була неточною і двозначною.

"Доповідь від 4 серпня 2022 року була написана мовою, яка була двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають – хоча це не було наміром (організації – ред.), що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних у результаті нападів РФ", – наводить NYT висновок експертів.

За інформацією NYT, спочатку експерти зробили більш жорсткі висновки, але згодом змінили свою оцінку з "необґрунтовано" на "недостатньо обґрунтовано".

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За словами джерела видання, комісія представила остаточний звіт щодо доповіді Amnesty International на початку лютого, але вирішила використовувати його для внутрішнього розповсюдження.

NYT не вдалося дізнатись, чи погодилася Amnesty International з висновками експертів.

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