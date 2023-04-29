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Незалежні експерти визнали неточною скандальну доповідь Amnesty International про ЗСУ – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 02:39
Незалежні експерти визнали неточною скандальну доповідь Amnesty International про ЗСУ – ЗМІ
Amnesty International. ФОТО GETTY IMAGES

Незалежні експерти провели перевірку минулорічної доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якій українські військовослужбовці звинувачуються у порушені законів війни, визнавши її неточною і недостатньо обґрунтованою.

Джерело: The New York Times

Деталі: Зазначається, що до складу незалежних експертів, які проводили перевірку, входили Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Хеллер із Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен з Університету Бригама Янга, Марко Міланович із Редінгського університету та Марко Сассолі з університету Женеви.

Як пише видання, експертна комісія погодилася з висновками Amnesty International про те, що українські військові часто перебували поблизу цивільних. Однак експерти вважають, що доповідь організації про ЗСУ була неточною і двозначною.

"Доповідь від 4 серпня 2022 року була написана мовою, яка була двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають – хоча це не було наміром (організації – ред.), що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних у результаті нападів РФ", – наводить NYT висновок експертів.

За інформацією NYT, спочатку експерти зробили більш жорсткі висновки, але згодом змінили свою оцінку з "необґрунтовано" на "недостатньо обґрунтовано".

За словами джерела видання, комісія представила остаточний звіт щодо доповіді Amnesty International на початку лютого, але вирішила використовувати його для внутрішнього розповсюдження.

ВІДЕО ДНЯ

NYT не вдалося дізнатись, чи погодилася Amnesty International з висновками експертів.

Передісторія:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
  • Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.
  • Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, а очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.

Теми: Збройні силивійна
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