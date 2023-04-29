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Независимые эксперты признали неточным скандальный доклад Amnesty International о ВСУ – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 02:39
Независимые эксперты признали неточным скандальный доклад Amnesty International о ВСУ – СМИ
Amnesty International. ФОТО GETTY IMAGES

Независимые эксперты провели проверку прошлогоднего доклада международной правозащитной организации Amnesty International, в котором украинские военнослужащие обвиняются в нарушении законов войны, признав его неточным и недостаточно обоснованным.

Источник: The New York Times

Детали: Отмечается, что в состав независимых экспертов, проводивших проверку, входили Эмануэла-Киара Гиллард из Оксфордского университета, Кевин Джон Хеллер из Копенгагенского университета, Эрик Тэлбот Дженсен из Университета Бригама Янга, Марко Миланович из Редингского университета и Марко Сассоли из университета Женевы.

Как пишет издание, экспертная комиссия согласилась с выводами Amnesty International о том, что украинские военные часто находились вблизи гражданских. Однако эксперты считают, что доклад организации о ВСУ был неточным и двусмысленным.

"Доклад от 4 августа 2022 года был написан языком, который был двусмысленным, неточным и в некоторых аспектах юридически сомнительным. Это особенно касается начальных абзацев, которые можно было бы прочитать как намекающие – хотя это не было намерением (организации – ред.), что на системном или общем уровне украинские силы были в основном или в равной степени виноваты в смерти гражданских в результате нападений РФ", – приводит NYT вывод экспертов.

По информации NYT, сначала эксперты сделали более жесткие выводы, но впоследствии изменили свою оценку с "необоснованно" на "недостаточно обоснованно".

По словам источника издания, комиссия представила окончательный отчет по докладу Amnesty International в начале февраля, но решила использовать его для внутреннего распространения.

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NYT не удалось узнать, согласилась ли Amnesty International с выводами экспертов.

Предыстория:

  • 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
  • В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
  • Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
  • Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, а глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета.

Темы: Вооруженные силывойна
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