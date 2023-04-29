Независимые эксперты признали неточным скандальный доклад Amnesty International о ВСУ – СМИ

Независимые эксперты провели проверку прошлогоднего доклада международной правозащитной организации Amnesty International, в котором украинские военнослужащие обвиняются в нарушении законов войны, признав его неточным и недостаточно обоснованным.

Источник: The New York Times

Детали: Отмечается, что в состав независимых экспертов, проводивших проверку, входили Эмануэла-Киара Гиллард из Оксфордского университета, Кевин Джон Хеллер из Копенгагенского университета, Эрик Тэлбот Дженсен из Университета Бригама Янга, Марко Миланович из Редингского университета и Марко Сассоли из университета Женевы.

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Как пишет издание, экспертная комиссия согласилась с выводами Amnesty International о том, что украинские военные часто находились вблизи гражданских. Однако эксперты считают, что доклад организации о ВСУ был неточным и двусмысленным.

"Доклад от 4 августа 2022 года был написан языком, который был двусмысленным, неточным и в некоторых аспектах юридически сомнительным. Это особенно касается начальных абзацев, которые можно было бы прочитать как намекающие – хотя это не было намерением (организации – ред.), что на системном или общем уровне украинские силы были в основном или в равной степени виноваты в смерти гражданских в результате нападений РФ", – приводит NYT вывод экспертов.

По информации NYT, сначала эксперты сделали более жесткие выводы, но впоследствии изменили свою оценку с "необоснованно" на "недостаточно обоснованно".

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По словам источника издания, комиссия представила окончательный отчет по докладу Amnesty International в начале февраля, но решила использовать его для внутреннего распространения.

NYT не удалось узнать, согласилась ли Amnesty International с выводами экспертов.

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