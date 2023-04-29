Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умань: під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що дітей загинуло п’ятеро, а не четверо

Роман ПетренкоСубота, 29 квітня 2023, 10:15
Умань: під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що дітей загинуло п’ятеро, а не четверо
фото мвс

Під час ідентифікації тіл стало відомо, що в зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані загинуло п’ятеро дітей, а не четверо, як вважалося раніше.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова Клименка: "Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

Реклама:

В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років)".

Деталі: За словами Клименка, безвісти зниклою вважається одна жінка.

Пошуки продовжуються.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: УманьдітиобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
ISW пояснив, навіщо Путін дозволив депортацію з окупованих територій українців без паспортів РФ
В Умані знову спалахнула пожежа у багатоповерхівці, зруйнованій росіянами
Британська розвідка: Останній ракетний удар РФ по Україні відображає зміну підходу
Окупанти закликають до "нейтралізації Одеси" після пожежі в Севастополі
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: