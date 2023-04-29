Умань: під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що дітей загинуло п’ятеро, а не четверо
Субота, 29 квітня 2023, 10:15
Під час ідентифікації тіл стало відомо, що в зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані загинуло п’ятеро дітей, а не четверо, як вважалося раніше.
Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Facebook
Пряма мова Клименка: "Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.
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В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років)".
Деталі: За словами Клименка, безвісти зниклою вважається одна жінка.
Пошуки продовжуються.
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Передісторія:
- 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. Вранці повідомлялося, що 7 людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 – травмовані. Пізніше кількість загиблих зросла.
- Керівник МВС Ігор Клименко з місця події повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали.