Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Умань: під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що дітей загинуло п’ятеро, а не четверо

Роман ПетренкоСубота, 29 квітня 2023, 10:15
Умань: під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що дітей загинуло п’ятеро, а не четверо
фото мвс

Під час ідентифікації тіл стало відомо, що в зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані загинуло п’ятеро дітей, а не четверо, як вважалося раніше.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова Клименка: "Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років)".

Деталі: За словами Клименка, безвісти зниклою вважається одна жінка.

Пошуки продовжуються.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: УманьдітиобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Голова МВС обіцяє революційні зміни у сервісних центрах і прозорі іспити на права

Переговори щодо "зернової угоди" за участю всіх сторін заплановані на 3 травня

Американці взяли інтерв'ю в дитячого омбудсмена Росії, в ОПУ прокоментували: Ілюстрація людожера

Резніков припустив, що Росія готує новий "жест доброї волі"

Кулеба: F-16 будуть, це питання часу

Силовики просять Раду відкласти розгляд постанови про 30 тисяч для військових

Усі новини...
ISW пояснив, навіщо Путін дозволив депортацію з окупованих територій українців без паспортів РФ
В Умані знову спалахнула пожежа у багатоповерхівці, зруйнованій росіянами
Британська розвідка: Останній ракетний удар РФ по Україні відображає зміну підходу
Окупанти закликають до "нейтралізації Одеси" після пожежі в Севастополі
Останні новини
15:00
На Кіровоградщині компанія росіянина досі має ліцензією на користування надрами
14:41
У стічних водах різних країн знайшли зразки 18 нових видів психоактивних речовин
14:41
фото Киянам нагадали, що відвідувати ліси заборонено: там знаходять залишки боєприпасів
14:18
Посол Франції відвідав місце трагедії в Умані, де російська ракета вбила 23 людей
14:13
відеоРФ знайшла, де провести акцію "Безсмертний полк", – в Африці
14:12
доповнено від 14:25, фотоВорог обстріляв Херсон та область: троє загиблих, п'ятеро поранених
14:09
Tinder вийде з російського ринку до кінця червня
13:51
Morgan Stanley скоротить 3 тисячі робочих місць у другому кварталі – ЗМІ
13:48
Голова МВС обіцяє революційні зміни у сервісних центрах і прозорі іспити на права
13:41
фотоЗ річки на Закарпатті дістали потопельника в гідрокостюмі: перетинав кордон
Усі новини...
Реклама: