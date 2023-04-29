Умань: під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що дітей загинуло п’ятеро, а не четверо

Під час ідентифікації тіл стало відомо, що в зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані загинуло п’ятеро дітей, а не четверо, як вважалося раніше.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова Клименка: "Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

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В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років)".

Деталі: За словами Клименка, безвісти зниклою вважається одна жінка.

Пошуки продовжуються.

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