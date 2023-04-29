Умань: во время идентификации тел выяснилось, что детей погибло пятеро, а не четверо
Суббота, 29 апреля 2023, 10:15
Во время идентификации тел стало известно, что в разрушенной россиянами многоэтажке в Умани погибло пятеро детей, а не четверо, как считалось ранее.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Facebook
Прямая речь Клименко: "Подтверждена гибель в результате ракетной атаки России 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела.
В процессе идентификации выяснилось, что погибло 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)".
Детали: По словам Клименко, без вести пропавшей считается одна женщина.
Поиски продолжаются.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. Утром сообщалось, что 7 человек, среди которых ребенок, погибли, еще 17 – травмированы. Позже количество погибших зросло.
- Руководитель МВД Игорь Клименко с места происшествия сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы.