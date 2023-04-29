Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умань: во время идентификации тел выяснилось, что детей погибло пятеро, а не четверо

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 10:15
Умань: во время идентификации тел выяснилось, что детей погибло пятеро, а не четверо
фото мвд

Во время идентификации тел стало известно, что в разрушенной россиянами многоэтажке в Умани погибло пятеро детей, а не четверо, как считалось ранее.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "Подтверждена гибель в результате ракетной атаки России 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела.

Реклама:

В процессе идентификации выяснилось, что погибло 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)".

Детали: По словам Клименко, без вести пропавшей считается одна женщина.

Поиски продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: УманьдетиобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
ISW объяснил, зачем Путин разрешил депортацию с оккупированных территорий украинцев без паспортов РФ
В Умани снова вспыхнул пожар в многоэтажке, разрушенной россиянами
Британская разведка: Последний ракетный удар РФ по Украине отражает изменение подхода
Оккупанты призывают к "нейтрализации Одессы" после пожара в Севастополе
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: