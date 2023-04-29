Умань: во время идентификации тел выяснилось, что детей погибло пятеро, а не четверо

Во время идентификации тел стало известно, что в разрушенной россиянами многоэтажке в Умани погибло пятеро детей, а не четверо, как считалось ранее.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "Подтверждена гибель в результате ракетной атаки России 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела.

В процессе идентификации выяснилось, что погибло 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)".

Детали: По словам Клименко, без вести пропавшей считается одна женщина.

Поиски продолжаются.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ