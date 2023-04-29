Окупанти закликають до "нейтралізації Одеси" після пожежі в Севастополі

Кримські окупанти закликали завдати ударів по Одесі після пожежі на нафтобазі в анексованому росіянами Севастополі.

Джерело: так звана "сенаторка від Криму" Ольга Ковітіді, яку цитує The Insider

Пряма мова Ковітіді: "Про атаку безпілотника ЗСУ на Севастополь і загоряння нафтобази в Козачій бухті.

Часу "на повільні танці" у нас більше немає. Те, що сталося, вимагає відповідного жорсткого рішення і дій.

Усі нафтоналивні сховища Одеси мають бути знищені. Стратегічне рішення про нейтралізацію Одеси як військової бази України має бути прийнято".

Довідково: Ковітіді з 2006-го по 2014 рік була депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а після анексії почала співпрацювати з російськими окупантами.

Відтоді вона обіймає посаду "сенаторки".

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Передісторія: Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив уночі 29 квітня, що в Козачій бухті горить резервуар із паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника.