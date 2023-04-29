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Оккупанты призывают к "нейтрализации Одессы" после пожара в Севастополе

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 10:56
Оккупанты призывают к нейтрализации Одессы после пожара в Севастополе
скриншот

Крымские оккупанты призвали нанести удары по Одессе после пожара на нефтебазе в аннексированном россиянами Севастополе.

Источник: так называемая "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди, которую цитирует The Insider

Прямая речь Ковитиди: "Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте.

Времени „на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий.

Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято".

Справка: Ковитиди с 2006-го по 2014 год была депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым, а после аннексии начала сотрудничать с российскими оккупантами.

С тех пор она занимает должность "сенатора".

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Предыстория: Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горит резервуар с топливом, причиной пожара, по его словам, стало попадание беспилотника.

Темы: КрымоккупацияОдессавойна
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