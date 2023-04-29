Оккупанты призывают к "нейтрализации Одессы" после пожара в Севастополе
Крымские оккупанты призвали нанести удары по Одессе после пожара на нефтебазе в аннексированном россиянами Севастополе.
Источник: так называемая "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди, которую цитирует The Insider
Прямая речь Ковитиди: "Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте.
Времени „на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий.
Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято".
Справка: Ковитиди с 2006-го по 2014 год была депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым, а после аннексии начала сотрудничать с российскими оккупантами.
С тех пор она занимает должность "сенатора".
Предыстория: Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горит резервуар с топливом, причиной пожара, по его словам, стало попадание беспилотника.