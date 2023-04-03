Вбивство пропагандиста Татарського: росіяни опублікували відео із затриманою дівчиною 

Російські окупанти опублікували відео із затриманою Дар'єю Треповою нібито через причетність до вбивства колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським. На кадрах вона визнає, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула.

Джерело: прокремлівське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: На відео, яке опублікувало МВС Росії, затримана дівчина каже, що її затримали, тому що вона була присутня на заході, де вбили пропагандиста.

Діалог російського силовика із затриманою Треповою:

(силовик) Розумієш, за що затримана?

(Трепова) Я принесла туди статуетку, яка вибухнула.

(силовик) А хто тобі передав цю статуетку?

(Трепова) Можна я пізніше розповім.

Передісторія: