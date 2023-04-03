Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство пропагандиста Татарського: росіяни опублікували відео із затриманою дівчиною 

Альона Мазуренко Понеділок, 3 квітня 2023, 13:08
Вбивство пропагандиста Татарського: росіяни опублікували відео із затриманою дівчиною 
скриншот

Російські окупанти опублікували відео із затриманою Дар'єю Треповою нібито через причетність до вбивства колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським. На кадрах вона визнає, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула.

Джерело: прокремлівське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: На відео, яке опублікувало МВС Росії, затримана дівчина каже, що її затримали, тому що вона була присутня на заході, де вбили пропагандиста. 

Реклама:

Діалог російського силовика із затриманою Треповою:

  • (силовик) Розумієш, за що затримана?
  • (Трепова) Я принесла туди статуетку, яка вибухнула.
  • (силовик) А хто тобі передав цю статуетку?
  • (Трепова) Можна я пізніше розповім.

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб дістали поранення.
  • Російські силовики нібито затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського, але ЗМІ повідомили, що її ще розшукують.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
В арімії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: