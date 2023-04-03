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Корнієнко прокоментував відсторонення Лероса від участі у засіданнях ВР

Софія Середа, Ірина БалачукПонеділок, 3 квітня 2023, 13:12
Корнієнко прокоментував відсторонення Лероса від участі у засіданнях ВР
Олександр Корнієнко. Фото УП

У керівництві парламенту не вважають однобоким та вибірковим покарання для народного депутата Гео Лероса у вигляді його відсторонення від участі у пленарних засіданнях.

Джерело: перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді"  

Пряма мова Корнієнка: "Цей механізм вже використовувався в цьому скликанні. Вперше він використовувався до "слуги народу" Третьякової, яку звільнили від 5 засідань через висловлювання певні щодо загиблого Антона Полякова, нашого депутата.

Депутати в праві виносити такі ініціативи, і регламентний комітет в праві рішення виносити в зал, а зал далі ухвалює рішення. 

Особисто я голосував за це, тому що це такий випадок, який не дуже гарно характеризує Верховну Раду і окремого депутата".

Деталі: За словами Корнієнка, Лероса відсторонили від участі у пленарних засіданнях до завершення поточної 9-ї сесії, яка триватиме до початку вересня 2023 року.

Що було раніше: 23 лютого Верховна Рада ухвалила рішення відсторонити позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі в засіданнях. За це рішення проголосували члени фракцій "Слуга народу" (192), "Батьківщина" (10), а також депутатських груп "Довіра" (12), "За майбутнє" (10) та "Відновлення України" (14). 

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За словами Лероса, таке покарання він отримав як відповідь на свою критику на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Водночас, за словами першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка, відсторонення Лероса від участі у пленарних засіданнях є відповіддю на його "непарламентську і некоректну лексику при постановці питань до кандидата на посаду Служби безпеки України". 

Теми: Олександр Корнієнко Гео Лерос Верховна Рада
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