Корнієнко прокоментував відсторонення Лероса від участі у засіданнях ВР

У керівництві парламенту не вважають однобоким та вибірковим покарання для народного депутата Гео Лероса у вигляді його відсторонення від участі у пленарних засіданнях.

Джерело: перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Корнієнка: "Цей механізм вже використовувався в цьому скликанні. Вперше він використовувався до "слуги народу" Третьякової, яку звільнили від 5 засідань через висловлювання певні щодо загиблого Антона Полякова, нашого депутата.

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Депутати в праві виносити такі ініціативи, і регламентний комітет в праві рішення виносити в зал, а зал далі ухвалює рішення.

Особисто я голосував за це, тому що це такий випадок, який не дуже гарно характеризує Верховну Раду і окремого депутата".

Деталі: За словами Корнієнка, Лероса відсторонили від участі у пленарних засіданнях до завершення поточної 9-ї сесії, яка триватиме до початку вересня 2023 року.

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Що було раніше: 23 лютого Верховна Рада ухвалила рішення відсторонити позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі в засіданнях. За це рішення проголосували члени фракцій "Слуга народу" (192), "Батьківщина" (10), а також депутатських груп "Довіра" (12), "За майбутнє" (10) та "Відновлення України" (14).

За словами Лероса, таке покарання він отримав як відповідь на свою критику на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Водночас, за словами першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка, відсторонення Лероса від участі у пленарних засіданнях є відповіддю на його "непарламентську і некоректну лексику при постановці питань до кандидата на посаду Служби безпеки України".